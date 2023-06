F1 | Leclerc: "Feeling buono, ma c'è ancora del lavoro da fare"

La prima giornata di libere è andata in archivio con un sesto posto per Charles Leclerc, alle spalle del duo Red Bull e di Fernando Alonso, ma anche di Esteban Ocon e la sorpresa Nico Hulkenberg, il quale chiaramente ha spremuto qualcosa in più dalla sua Power Unit come dimostrato le velocità sugli allunghi.

Tuttavia, più che sul tempo l’attenzione della Rossa oggi si è focalizzata soprattutto sul nuovo e tanto atteso pacchetto che ha fatto il proprio debutto qui a Barcellona. Nuove pace che rappresentano il primo passo di una nuova direzione tecnica e di sviluppo, un fondo rivisto e diversi piccoli particolari rivisitati in forme e linee.

Il monegasco ha avuto modo di testare le novità aerodinamiche solo nella seconda sessione di prove libere, mentre nella prima sessione ha girato con il vecchio pacchetto, in modo da poter completare un confronto diretto con Carlos Sainz, il quale ha invece girato con le ultime modifiche sin dal mattino. Il lavoro di messa a punto è stato piuttosto intenso e Barcellona rappresenta un buon tracciato per ricavare i primi preziosi dati.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Prima di tutto, avevamo poche parti nuove sulla macchina, ma credo che sia un'ottima pista per testare questi nuovi aggiornamenti. Il feeling è abbastanza buono. Abbiamo ancora molto da fare per ottimizzare questo nuovo pacchetto, ma le sensazioni sono state abbastanza buone”.

Passo dopo passo, cerchiamo di spingere sempre di più la macchina e di andare in posti dove non siamo ancora arrivati perché non abbiamo avuto tempo. Si tratta di un processo normale, che consiste nell'avere nuove parti e andare lentamente nella direzione desiderata”, ha spiegato Leclerc durante le interviste.

Il monegasco non ha voluto sbilanciarsi troppo sul potenziale della monoposto aggiornata in vista di domani, anche se chiaramente Red Bull rimane la grande favorita: “Credo che la lotta sia più serrata che mai. A parte la Red Bull, che in questo momento ha una macchina che non ha nulla da invidiare alle altre, soprattutto per quanto riguarda il ritmo di gara, tutti gli altri sembrano essere più o meno lì. Quindi, credo che chi sarà davanti sarà quello che farà il giro perfetto in qualifica”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Un aspetto che è emerso in maniera abbastanza evidente, tuttavia, è che la SF-23 ha mostrato tanto bouncing nell’ultimo settore, in particolare nelle ultime due curve, un tratto ad alta velocità che presenta anche un asfalto piuttosto sconnesso. La Rossa non è stata l’unica a soffrirne, ma è probabilmente il top team che ha evidenziato questo problema in maniera più marcata.

In vista di domenica, con il tracciato che ora presenta una zona ad alta velocità invece della lenta chicane in uso negli scorsi anni, anche lo stress sugli pneumatici è aumentato, per cui sarà importante riuscire a gestire le gomme non solo sul giro secco, ma anche e soprattutto sulla lunga distanza.

“Il circuito mi piace. È una sfida più grande di quella che c'era prima, perché l'ultima curva è molto veloce. Ma soprattutto la gestione degli pneumatici è un aspetto fondamentale, ancora più di quanto non lo fosse prima. Quindi, sarà una gara emozionante”.