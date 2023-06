F1 | Hamilton: "Lenti sul giro secco, così non siamo da top 10"

In questo venerdì spagnolo gli occhi erano concentrati soprattutto su due squadre: una era la Ferrari, l’altra la Mercedes. Entrambe si sono presentati negli ultimi appuntamenti con pacchetti aerodinamici che hanno cambiato il volto delle rispettive vetture: anche se quello della Stella in realtà aveva fatto il proprio debutto a Monte Carlo, la pista del Principato non era il tracciato più adatto per valutare la bontà degli aggiornamenti, con i giudizi rimandati al weekend catalano.

La prima giornata è andata in archivio con un ottavo e un undicesimo posto per i due alfieri della Mercedes, con George Russell staccato di circa mezzo secondo dalla vetta, e a poco più di un decimo e mezzo dalla prima delle due Ferrari.

Non si tratta del miglior inizio per il team anglo-tedesco, ma è pur vero che nel corso dell’ultimo anno e mezzo raramente le Mercedes ha impressionato al venerdì, uscendo invece sulla lunga distanza. Uno scenario che trova d’accordo anche George Russell, il quale spera che il team possa fare un passo in avanti nella nottata.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“È solo venerdì, quindi non abbiamo imparato molto, ma stasera analizzeremo i dati e sappiamo che non siamo specialisti del venerdì e che spesso facciamo un passo avanti il sabato e la domenica, come è giusto che sia. Ma siamo al punto in cui siamo. Molti stanno apportando aggiornamenti alle loro vetture e non ci aspettavamo di fare faville”, ha spiegato il britannico, prima di aggiungere che, dal suo punto di vista, la sfida sarà con Ferrari e Alpine.

“Sarà una gara combattuta. Ci sono alcune vetture che sono decisamente veloci il sabato, credo che le Alpine siano molto forti, quindi penso che tra noi Ferrari e le Alpine sarà probabilmente una gara combattuta. Nico è stato molto veloce oggi, e non so da dove provenga. Ma l'abbiamo visto anche a Miami, credo che Kevin sia stato molto veloce e si sia qualificato davanti a noi, ma domenica le cose sono cambiate. Non mi aspetto che domani sia una giornata incredibile, ma di certo mi aspetto che la domenica sia migliore di sabato. Quindi è per questo che ci stiamo preparando”.

Speranza condivisa anche dal compagno di squadra, Lewis Hamilton, il quale non ha negato le difficoltà sul giro secco, aspetto per cui in realtà la W14, così come la sua progenitrice, in realtà non è mai balzata sulle prime pagine di cronaca. Tuttavia, il sette volte campione del mondo nutre maggior fiducia per il passo gara.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Penso che il passo gara non sia stato terribile, dobbiamo solo lavorare per cercare di capire come estrarre di più su un singolo giro", ha aggiunto Lewis, auspicando per qualche modifica in nottata, dato che anche pochi decimi potrebbero significare una miglior posizione in griglia.

“Credo che con il passo che avevo oggi sia difficile per me entrare nella top ten, ma speriamo di fare qualche modifica durante la notte. Penso che dalla quinta alla decima posizione siamo tutti molto vicini. È impressionante vedere i miglioramenti che tutti sembrano aver fatto intorno a noi. Guardate Ocon, le Alpine stanno andando alla grande, avete visto che l'Aston Martin era seconda proprio dietro la Red Bull, il che è davvero impressionante. Quindi non sarà facile, questo è sicuro.

Nella prima sessione di libere i due piloti si sono lamentati dell’eccessivo bouncing, soprattutto nelle ultime curve, tratto ad alta velocità dove l’asfalto è piuttosto sconnesso. Secondo Russell, questo problema è stato alleviato nella seconda sessione, dopo essere interventi sull’altezza da terra.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

“Inizialmente stavamo solo esagerando con l'altezza di guida della vettura. Abbiamo risolto il problema per la seconda metà della sessione sollevandola un po'. L'ultima curva è davvero sconnessa, quindi un po' difficile da gestire, ma è lo stesso per tutti”.

“Vedremo cosa abbiamo imparato stasera. Sicuramente abbiamo trovato dei vantaggi [con il nuovo pacchetto], ma ci sono alcune sorprese oggi, ma sono sicuro che la storia sarà leggermente diversa domani e domenica. Come sappiamo, la domenica si fanno punti, quindi è questo il nostro obiettivo”.