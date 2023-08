F1 | Horner ipotizza Singapore per il rientro di Ricciardo

Ricciardo ha riportato la frattura del metacarpo della mano sinistra in seguito ad un incidente alla curva 3 durante la FP2 a Zandvoort. L'impatto con le barriere gli ha strappato il volante dalle mani e quella sinistra ha urtato violentemente il cockpit.

La squadra di Faenza ha quindi affidato la vettura dell'australiano per il resto del weekend a Liam Lawson, riserva della Red Bull ed attualmente impegnato nella Super Formula giapponese. Senza dimenticare che la settimana prossima si torna immediatamente in pista a Monza.

Dopo una settimana di break, la Formula 1 poi tornerà in pista a Singapore e secondo il team principal della Red Bull, Christian Horner, potrebbe essere proprio quello il momento ideale per il rientro di Ricciardo, che in Olanda stava disputando il suo terzo GP da quando è tornato al volante dell'AlphaTauri.

"È la cosa per cui era più frustrato, parlando con lui ieri sera. Si è preso un bel po' di tempo di riposo, per ritrovare il suo spirito, per tornare in pista e ora è di nuovo in panchina. Questa è stata, credo, la sua frustrazione. Credo che sentisse che la macchina aveva iniziato a fare dei progressi ed è un peccato per lui", ha detto Horner a Sky Sports.

"Ma sono sicuro che, nella sua mente, probabilmente ha come obiettivo Singapore. Ma d'altronde Singapore è probabilmente uno dei circuiti più difficili del calendario. Ma la natura farà il suo corso".

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Horner ha aggiunto che Ricciardo ha lasciato Zandvoort per sottoporsi ad un intervento chirurgico a Barcellona già nella giornata di domenica. A quanto risulta, sarà curato dal dottor Xavier Mir. Mir è famoso per i tanti interventi svolti su piloti di MotoGP, ma ha operato anche Lance Stroll dopo l'incidente in bicicletta che lo ha escluso dai test pre-stagionali in Bahrain, permettendogli di rientrare per il GP della settimana successiva.

Horner ha spiegato: "Questi ragazzi, lo vediamo in MotoGP, si riprendono molto velocemente, quindi oggi partirà per Barcellona. Domani Daniel potrebbe anche subire una piccola operazione per sistemare la frattura. Si tratta di una frattura abbastanza netta e poi, naturalmente, tutto dipende dal recupero e da quanto tempo ci vorrà".

"Qualsiasi essere umano normale avrebbe bisogno di 10-12 settimane, ma sappiamo che questi ragazzi non sono normali. Quindi, tutto dipenderà dal processo di recupero: quanto tempo ci vorrà, tre settimane, un mese, sei settimane? Nessuno lo sa davvero".