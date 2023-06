F1 | Hamilton: "Giornata ok, ma dobbiamo migliorare sui bump"

La prima giornata di prove in Canada è stata indubbiamente la più strada di questa prima parte di stagione, con una FP1 interrotta dopo soli cinque minuti e mai ripresa a causa di un problema con il sistema di telecamere a circuito chiuso del tracciato. Parte di quel tempo perso è poi stato recuperato allungando la FP2 di mezz’ora, portandola così a novanta minuti di azione in pista.

A concludere in testa questo strano venerdì canadese è stato Lewis Hamilton, il quale ha preceduto il compagno di casacca George Russell in quello che è stato un 1-2 Mercedes. Una doppietta che non deve lasciare andare a facili entusiasmi, perché il programma della Stella è stato particolare: immaginando l’arrivo della pioggia, il duo della Stella ha completato parte della simulazione gara a inizio sessione, mentre gli altri erano invece concentrati sugli short run con poca benzina.

Successivamente la situazione si è invertita, con i due alfieri della Mercedes che hanno completato i loro migliori giri della sessione quando gli altri erano invece impegnati nelle simulazioni sulla lunga distanza, sfruttando un miglior grip offerto da una pista migliorata sensibilmente nell’arco della sessione. Non è un caso che lo stesso Hamilton abbia gettato acqua sul fuoco spegnendo gli animi, sottolineando come, seppur sia stato un venerdì complessivamente positivo, c’è ancora molto lavoro da fare per riuscire ad estrarre il meglio dalla vettura sui tratti dove i bump si fanno sentire in maniera più importante.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“È andata bene. Probabilmente è il tracciato con più dossi su cui abbia corso da tanto tempo a questa parte. È stata una giornata strana, ovviamente abbiamo perso parte della prima sessione per il problema alle telecamere. Mi è dispiaciuto per i fan, c’era tanta gente sulle tribune. Sono felice che poi siamo riusciti a tornare in pista”, ha detto il sette volte campione del mondo al termine della sessione.

Se Barcellona ha esaltato le prestazioni della W14 nei tratti a media e alta velocità, Montreal presenta uno scenario sostanzialmente opposto, favorendo chi ha buone performance sui rettilinei e nelle curve a bassa velocità. Seppur non siamo mai stati i punti di forza della monoposto tedesca, Mercedes crede di aver fatto passi in avanti con il nuovo pacchetto, ma l’attenzione rimane soprattutto sulla gestione dei dossi: “Non è stata la giornata migliore in assoluto, ma neanche la peggiore. Il feeling era ok, ma il tracciato era ricco di dossi e lì facciamo fatica. Dobbiamo migliorare nella gestione dei bump e il bilanciamento in curva, ma risolti quelli non sembra male”, ha aggiunto l’inglese.

Inoltre, a causa del particolare format che ha caratterizzato il venerdì canadese, Hamilton crede che il team non sia riuscito a sfruttare nella maniera migliore il tempo a disposizione, dovendo rivedere un po’ come tutti i propri programmi per riuscire a conciliare tutto il lavoro in poco più di un’ora e mezza: “Non abbiamo avuto una sessione da un’ora e mezza da tanto tempo a questa parte, c’è la sensazione che il tempo non sia stato usato nella maniera migliore, quindi vedremo i dati e come migliorare. Ma mi piace guidare su questa pista, è fantastica, già dal momento in cui lasci la pit lane”.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Rispetto all’anno passato, Hamilton non ha esitato nel sottolineare gli importanti miglioramenti apportati dal team, specie su una pista il porpoising rappresentava un fattore estremamente limitante nel 2022: “Rispetto all’anno scorso, la vettura è sicuramente migliore, di molto. Il retrotreno magari no, non necessariamente, ma nel complesso la vettura è uno step in avanti. Sento i miglioramenti apportati a Monaco”

Per la giornata di sabato ci si attende che sia l’ultima sessione di libere che le qualifiche possano essere influenzate dalla pioggia, scenario per cui il campione della Mercedes non avrebbe nulla in contrario: “Mi piace la pioggia, nel caso ci divertiremo”.