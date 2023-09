F1 | Giappone: nuovi trofei tecnologici disegnati da Pininfarina

In occasione del Gran Premio del Giappone, Lenovo, main sponsor dell’evento, ha incaricato lo studio di desing Pininfarina di realizzare un trofeo dal carattere tecnologico ed estremamente particolare.

Il risultato è un concetto elegante che, secondo quanto spiegato da Pininfarina, si basa sul design delle prese d’aria di una vettura di Formula 1. L’aspetto interessante è che questo trofeo presenta degli aspetti tecnologici che lo rendono differente da ogni precedente riconoscimento, dato che incorpora anche una tecnologia che si animerà quando il pilota interagirà con esso sul podio.

Il trofeo del GP del Giappone Photo by: Lenovo

Il trofeo è dotato di una speciale area situata all'esterno, con indicatori luminosi circolari che lampeggiano quando viene sollevato per guidare i piloti nel punto giusto. Quando il pilota interagirà con quest’area sensibile al tocco, il trofeo si animerà mostrando i colori della bandiera della nazione di colui che è salito sul podio. Chiaramente i riconoscimenti verranno programmati appositamente prima delle celebrazioni, in modo da rispettare l’ordine d’arrivo.

Philip Marchington, direttore creativo esecutivo del marketing aziendale di Lenovo, ha dichiarato: "In qualità di azienda leader nel settore della tecnologia, abbiamo sfidato noi stessi a trovare un modo per incorporare la tecnologia più intelligente nei trofei in un modo che non è mai stato fatto prima per elevare l'esperienza del podio".

Pininfarina è uno studio di design iconico che ha collaborato con numerose case automobilistiche di primo piano, tra cui Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, GM, Lancia e Maserati. Paolo Trevisan, Vicepresidente del Design della Pininfarina che ha lavorato al trofeo, ha dichiarato che l'azienda è stata onorata di contribuire a questa nuova idea.

"Per Pininfarina, con il suo ineguagliabile patrimonio radicato nella tradizione automobilistica, è un onore far parte della storia della Formula 1 con questo innovativo trofeo tecnologico, creato per un partner come Lenovo, che condivide la nostra profonda passione", ha dichiarato.

Questo trofeo verrà poi utilizzato anche durante il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, di cui Lenovo è main sponsor come in Giappone.