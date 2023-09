F1 | La FIA impone il tempo minimo nel giro di lancio in qualifica L'out lap, dopo le violazioni registrate oggi nelle prove libere, domani dovrà essere percorso entro il tempo minimo di 1'54"0 per evitare che si formino delle code pericolose prima della curva 16. La direzione gara ha preso il provvedimento perché Verstappen, per esempio, si è concesso 50 secondi in più nel giro di lancio per evitare di portare gli pneumatici in temperatura troppo presto, visto che a Suzuka è complicato concludere un'intera tornata senza subire dei surriscaldamenti.