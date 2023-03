F1 | Ferrari: nuova ala anteriore e mono-pilone al posteriore

Carica lettore audio

La Ferrari cerca di reagire al deludente debutto della SF-23 nel GP del Bahrain. Nel box di Jeddah si sono già viste due novità che riguardano sia l’ala posteriore dotata di mono-pilone che l’ala anteriore di nuovo disegno per rispondere alle esigenze dalla pista cittadina dove nel weekend si disputerà il GP dell’Arabia Saudita.

I tecnici del Cavallino sono certi che il potenziale della rossa non sia quello visto a Sakhir e su un tracciato che privilegia l’efficienza aerodinamica al carico aerodinamico c’è l’aspettativa di mostrare una Ferrari che dovrebbe essere meno condizionata nelle scelte di setup dal fenomeno del porpoising che ha imposto altezza da terra che non erano quelle deliberate nei piani di simulazione.

Ferrari SF-23: ecco l'ala posteriore con il mono-pilone Photo by: Jon Noble

Si rivede per la terza volta l’ala posteriore leggermente più carica e dotata del mono-pilone: si tratta di una soluzione che per due volte è stata bocciata in Bahrain. Nei test per il cedimento del comando del DRS e nelle libere del GP per la rottura del supporto unico che ha fatto oscillare lateralmente in maniera pericolosa i due profili.

La soluzione è stata montata su entrambe le monoposto per cui non è da escludere che possa essere utilizzata nel weekend, sebbene non faccia parte dei piani di lavoro e serva solo a raccogliere quei dati che finora non si sono riusciti a portare a casa.

L’ala anteriore di Jeddah è facilmente riconoscibile in particolare per l’ultimo flap che è meno carico e con un disegno che mostra una curiosa doppia onda alla ricerca della riduzione della resistenza all’avanzamento. La SF-23 cambia già volto per rispondere alle aspettative dei piloti.

Ricordiamo che Charles Leclerc sarà costretto ad arretrare di 10 posizioni in griglia di partenza a causa della sostituzione della centralina elettronica della power unit: in Arabia entra in azione la terza in due gare, superando il platfond stagionale che obbligherebbe a due CE per non entrare nelle penalità.