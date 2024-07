F1 | Ferrari: Cardile si è dimesso, Aston Martin lo annuncia mercoledì

L’annuncio che ufficializzerà l’ingaggio di Enrico Cardile da parte dell’Aston Martin è previsto mercoledì. Un passaggio annunciato da tempo, quello dell’attuale direttore tecnico della Ferrari, che andrà a rinforzare lo staff tecnico della squadra di Lawrence Stroll. In questa storia a fare notizia non è tanto la divisa verde che l’ing.Cardile indosserà il prossimo anno quanto quella rossa che si appresta a dismettere. I risultati degli ultimi due anni non sono stati esaltanti per la Scuderia, ma il ciclo Vasseur ad inizio 2023 aveva confermato la fiducia nel suo operato.

La fiducia sembra essersi ridimensionata molto, su entrambi i fronti. Cardile lascia la Ferrari probabilmente anticipando i tempi rispetto ad un suo possibile ridimensionamento all’interno della Gestione Sportiva. In Aston Martin avrà un ruolo più gestionale che puramente tecnico, sarà chiamato a coprire una lacuna nel coordinamento tra le varie aree operative, problema emerso questa stagione nella programmazione degli sviluppi.

Osservando dall’esterno la Ferrari post-Cardile non è ancora chiaro che sarà al timone tecnico del gruppo di lavoro. Serra non ha mai ricoperto un ruolo del genere, Adrian Newey è una figura sempre più lontana. Nella tradizionale conferenza stampa post-gara tenuta ieri a Silverstone, Frederic Vasseur ad una precisa domanda sul futuro di Cardile ha risposto come impone il protocollo: “Stasera è ancora il direttore tecnico della Ferrari”. Da oggi non lo è più, ora ci sarà da ristrutturare il reparto cercando di evitare che la monoposto 2025 nasca orfana.

"La Scuderia Ferrari HP comunica che Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis. L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal, Frederic Vasseur. A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno", riporta il comunicato diffuso dal Cavallino.