F1 | Ecco "Lauda Drive", la via dedicata a Niki da Mercedes

Gone, but never forgotten. Scomparso, ma mai dimenticato. Potrebbe bastare questa frase per indicare ciò che tanti membri del team Mercedes AMG F1 provano da quando Niki Lauda è morto, ovvero dal 20 maggio 2019.

Tutti pensieri non tangibili, ma oggi la squadra di Brackley ha cercato di rendere tattile il sentimento del suo ex presidente non esecutivo, un uomo che con i suoi consigli, il suo carisma, la sua visione ha aiutato il team tedesco ad aprire e rafforzare la striscia di successi più lunga della storia in Formula 1.

Mercedes ha intitolato a Niki Lauda una strada del proprio campus tecnologico. Precedentemente nominata "Reynard Park", in onore di Adrian Reynard, proprietario del sito fino all'acquisto da parte del team avvenuto lo scorso anno, la strada è stata ora chiamata "Lauda Drive" dopo l'approvazione delle autorità di Brackley e della famiglia Lauda.

Il team ha reso pubblico questo omaggio con un comunicato stampa diffuso questa mattina, che recita: "Niki era parte integrante del nostro team, in qualità di Presidente non esecutivo, e la sua scomparsa nel maggio 2019 ha lasciato un vuoto enorme. Per molti, non era solo un'icona della F1 e un campione del mondo, ma anche un collega e un amico amato nel cuore del nostro sport".

"La strada del nostro stabilimento di Brackley si chiamerà ora 'Lauda Drive' in onore di Niki, per continuare la sua eredità per molti anni a venire. La nuova insegna è stata inaugurata da Toto Wolff, il nostro CEO e Team Principal, martedì pomeriggio davanti a una folla di membri del team".

Toto Wolff, amministratore delegato e team principal di Mercedes AMG F1, ha parlato della dedica fatta a Niki Lauda proprio poco dopo aver scoperto la targa-dedica al 3 volte campione del mondo che rinomina la strada in Lauda Drive.

"È un vero onore inaugurare la Lauda Drive ed è stato bello vedere così tanti membri del team riuniti per assistere alla presentazione", ha detto Wolff. "Anche se il nostro caro amico e collega Niki non avrebbe voluto che facessimo confusione, sarebbe anche orgoglioso di avere questa strada intitolata a lui".

"È stato un privilegio per tutti noi lavorare al suo fianco e ho avuto la fortuna di chiamarlo uno dei miei migliori amici. Ha contribuito in modo determinante al nostro successo, è stato un grande aiuto per me e un forte presidente non esecutivo, che ci manca molto".

"Vorrei che fosse ancora qui come amico e come presidente, perché quest'anno avrei voluto fargli molte domande. La sua eredità vive in tante forme, ma sapere che tante persone passeranno per la Lauda Drive negli anni a venire è molto speciale".

"Dopo una stagione in cui la squadra è stata portata al limite e ha dovuto superare molte sfide in pista e fuori, una delle citazioni più famose di Niki è ancora valida: 'Dal successo non si impara assolutamente nulla. Dai fallimenti e dalle battute d'arresto si possono trarre insegnamenti'".