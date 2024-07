F1 | Confermate sei Sprint nel 2025: l'unica in Europa sarà a Spa

Liberty Media ha confermato i Gran Premi della stagione 2025 che si disputeranno con il format ‘Sprint’. Si tratta di Cina, Miami, Belgio, Austin, Brasile e Qatar. Rispetto ai circuiti che quest’anno accolgono la doppia gara c’è una sola variazione, l’uscita di Spielberg e l’ingresso di Spa-Francorchamps, già sede di un weekend sprint nel 2023.

Il numero complessivo dei fine settimana Sprint resta invariato a sei, smentendo le voci secondo le quali ci sarebbe stato un incremento dei weekend a scapito dei fine settimana con il format tradizionale.

In una nota ufficiale Liberty Media ha sottolineato come “il format F1 Sprint abbia confermato ottimi riscontri su tutte le piattaforme tradizionali, digitali e social, oltre a fornire contenuti extra ed entusiasmanti che i promotori possono offrire ai fan incrementando il numero di presenze nella giornata di venerdì”.

La conferma delle sei tappe ribadisce però che il piano iniziale (che prevedeva un progressivo aumento dei fine settimana con la doppia gara) è stato al momento sospeso. Il budget extra richiesto ai circuiti per ospitare un weekend sprint non sembra aver convinto tutti i promotori in termini di rapporto costi-benefici.

Non ci sono invece indicazioni in merito a variazioni del format del weekend Sprint. Negli incontri della F1 Commission avvenuti da inizio anno sono stati posti sul tavolo dei suggerimenti per migliorare alcuni aspetti, ma al momento i potenziali cambiamenti sono oggetto di confronto. Non è però da escludere che possano essere approvati nei prossimi mesi.

F1 | Calendario Sprint 2025

GP della Cina - Shanghai International Circuit - 22 marzo

GP di Miami - Miami International Autodrome - 3 maggio

GP del Belgio - Spa-Francorchamps - 26 luglio

GP degli Stati Uniti - Circuit of the Americas - 18 ottobre

GP di San Paolo - Autodromo de Interlagos - 8 novembre

GP del Qatar - Losail International Circuit - 29 novembre