F1 | Colpo Mercedes: arriva Simone Resta dalla Ferrari

E' sempre tempo di mercato tecnici, soprattutto in Formula 1. L'ultima, grande manovra è firmata da Mercedes, che fa spesa nell'ideale banco di Maranello portandosi a casa, ovvero a Brackley, due tecnici importanti.

Il primo dei due è un nome molto conosciuto nel Circus iridato e anche dalla maggior parte degli appassionati di Formula 1: stiamo parlando di Simone Resta.

L'ingegnere imolese, a lungo progettista della Ferrari con trascorsi importanti in Minardi, Alfa Romeo e Haas, lascia l'Italia per trasferirsi in Inghilterra alla corte di Toto Wolff. Nella factory di Brackley avrà il ruolo di strategic development director e lavorerà a stretto contatto con James Allison.

L'attuale direttore tecnico della Mercedes e il futuro ingegnere di Brackley hanno già avuto modo di lavorare assieme nella decade passata quando entrambi facevano parte del reparto tecnico di Maranello. Ora si ritroveranno per lavorare assieme e cercare di riportare la Mercedes ai fasti dell'era 2014-2021.

Mercedes ha approfittato della situazione di Resta, attualmente alla Ferrari ma senza un preciso ruolo nel team. Da quando Mattia Binotto aveva preso le redini del team, Resta aveva sempre lavorato per i team clienti - per ciò che riguarda i motori - inframezzando i suoi ruoli tra Hinwil e la squadra di Gene Haas con brevi ritorni in Ferrari. Questo, almeno sino ai prossimi anni, sarà l'ultimo prima di abbandonare definitivamente le insegne del Cavallino Rampante per indossare una polo bianca con il logo della stella a tre punte che troverà spazio poco sotto la spalla sinistra.

Enrico Sampò, Ferrari, Head of driving simulator Foto di: Ferrari

Il secondo ingegnere che lascia la Ferrari per approdare il Mercedes è Enrico Sampò. A Maranello ha ricoperto il ruolo di driver simulator team leader, mentre alla Mercedes sarà head of performance software applications.

Sampò ha lavorato poco meno di un anno alla Magneti-Marelli, nel 2007, mentre dal 2011 ha ricoperto diversi ruoli in Ferrari, tra cui vehicle modelling and simulation engineer, vehicle modelling and simulation teal leader, senior vehicle dynamicist, performance methodology team leader e driving simulator team leader nel corso degli ultimi 4 anni.

Entrambi, avendo firmato il contratto con la Mercedes, non potranno lavorare per il loro nuovo team sino al 2025. Per la squadra di Toto Wolff, però, queste mosse andranno a rimpolpare il reparto tecnico che aveva bisogno di figure nuove, certo d'esperienza, che portassero idee nuove per tornare a risalire la china.