F1 | Brown: "Szafnauer non può fare accuse legate all'etica"

Il campione in carica di F2, Oscar Piastri, è al centro di una disputa sul suo futuro. L'Alpine sostiene di avere un contratto in essere per farlo correre in F1 l'anno prossimo, ma Piastri ha negato di aver firmato un accordo e ha detto che non guiderà per la squadra nel 2023, mentre la McLaren intende schierarlo per sostituire l'uscente Daniel Ricciardo.

La possibile uscita di scena di Piastri è stata accolta in modo negativo da Szafnauer, team principal dell'Alpine, che in un'intervista rilasciata venerdì a Spa ha detto che avrebbe voluto che il giovane australiano "avesse un po' più di integrità" dopo che Alpine ha sostenuto la sua carriera nelle formule addestrative.

I commenti di Szafnauer sono stati sottoposti all'amministratore delegato di McLaren Racing, Zak Brown, che ha risposto chiedendosi se Szafnauer fosse nella posizione di fare un simile commento.

"In definitiva, non conosco i dettagli di questa relazione, quindi credo che sarebbe ingiusto per me prendere una posizione in un senso o nell'altro, perché semplicemente non lo so", ha detto Brown in un'intervista rilasciata a Sky Sports.

"Ma a giudicare dagli ultimi tempi, dal modo in cui Fernando Alonso ha deciso di andare via e ha colto Otmar di sorpresa, e non molto tempo fa è stato il destinatario di una multa di 400.000 euro e di 15 punti (ai tempi della Racing Point), non sono sicuro che abbia il massimo livello di credibilità per fare accuse legate all'etica".

Brown si riferiva alla saga delle prese d'aria dei freni che ha coinvolto la Racing Point all'inizio della stagione 2020, quando Szafnauer ne era il team principal e si è scoperto che il team aveva utilizzato un processo di progettazione illegale. Il risultato è stato una penalizzazione di 15 punti nel campionato costruttori e una multa di 400.000 euro da parte della FIA.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alonso ha anche confermato giovedì a Spa che Szafnauer non è stato coinvolto nelle trattative per il suo nuovo contratto e quindi non è stato informato del suo passaggio all'Aston Martin fino a quando non è stato pubblicato il comunicato stampa.

Il Contract Recognition Board della F1 dovrebbe prendere una decisione sul caso tra Alpine e Piastri nella giornata di lunedì.