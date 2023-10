F1 | AlphaTauri: “Nel 2024 più parti da Red Bull, ma non sarà clone”

Nel corso della stagione 2023, l’AlphaTauri ha avviato un percorso di rinnovamento che, a partire dal prossimo anno, vedrà il team cambiare veste e assetto dirigenziale. Dopo una lunga carriera al timone della scuderia di Faenza, Franz Tost lascerà il ruolo di Team Principal alla fine dell’anno, vedendo sostituito da Laurent Mekies. Inoltre, Peter Bayer ha assunto il ruolo di amministratore delegato e sta portando avanti le trattative per una nuova partnership che porterà la squadra a un cambio di nome nel prossimo futuro.

Tuttavia, dopo aver avuto una certa libertà sul piano tecnico, i risultati deludenti ottenuti nel 2022 e in questa prima parte di 2023 hanno spinto Red Bull a rivedere l’investimento fatto, proponendo una spinta a stringere un legame ancora più profondo con la casa madre.

Questo cambiamento di posizione si manifesterà con la presenza di più personale nel Regno Unito, dove AlphaTauri ha già un dipartimento apposito, ma si prevede anche la costruzione di una nuova struttura, ora in fase di progettazione. Inoltre, si è deciso che il team acquisterà un maggior numero di componenti dalla Red Bull per il campionato 2024, sul modello di quanto avviene tra Ferrari e Haas.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Una maggior sinergia tra i due team ha fatto pensare che la vettura del prossimo anno presentarsi ai nastri di partenza come una sorta di clone della RB19, ma il direttore tecnico Jody Egginton ha smentito l'ipotesi: "Da quando abbiamo avviato la sinergia nel 2019, le parti che abbiamo scelto dal menu sono state diverse, e per il prossimo anno saranno ancora leggermente diverse", ha detto.

"Rispetto a quest'anno, un po' di più. Rispetto a un paio di anni precedenti, probabilmente sarà lo stesso", ha spiegato l’ingegnere, senza dimenticare che prima del 2022, in realtà, molti elementi erano effettivamente in comune con la Red Bull.

"In fin dei conti, i team dei clienti tengono conto del valore figurativo. Quindi, quando si iniziano ad acquistare pezzi dai team fornitori, bisogna tenere d'occhio il budget. Ma noi massimizzeremo ciò che è a nostra disposizione, perché cerchiamo di fare il più possibile".

Sebbene all'inizio dell'anno si sia parlato di legami più stretti tra AlphaTauri e Red Bull, Egginton non ritiene che ci siano novità sostanziali, dal momento che ha sempre valutato costantemente quali pezzi prendere e quali no. Infatti, nel caso si disponesse di tutte le strumentazioni necessarie, da un punto di vista puramente economico, su alcuni componenti è più conveniente la realizzazione in casa che l’acquisto da un partner esterno.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

"Ho letto in alcune occasioni come viene comunicato attraverso la stampa, ma la sostanza è che ci sono tre serie di regolamenti, sportivo, tecnico e finanziario. Il quartier generale [della Red Bull] dice di massimizzare ciò che si può fare.

"Ultimamente è diventato un po' più pubblico, per varie ragioni, e siamo incoraggiati a guardare tutto ed esplorare ogni area. Ma ci saranno alcune cose che non potremo prendere. È diventata una cosa un po' più comune. Siamo meno competitivi, quindi la gente dice: non siete abbastanza veloci, cosa state facendo? Nel 2020 e nel 2021, quando la vettura era competitiva, non se ne parlava proprio. Abbiamo preso qualche pezzo di Red Bull, e così sia”.

"Quindi sì, siamo stati incoraggiati. Ma non si tratta di un vero e proprio controllo. Ma è bello sapere che i responsabili del quartier generale ci guardano le spalle e incoraggiano entrambi i team a massimizzare ciò che possono fare in base al regolamento".

Jody Egginton, Direttore Tecnico della Scuderia AlphaTauri Photo by: Red Bull Content Pool

Egginton ha detto che non è stato deciso se le parti Red Bull prese da AlphaTauri saranno vecchie di un anno o basate sulle specifiche 2024, come avvenne nel 2021 quando la squadra di Faenza decise di non sfruttare tutto il retrotreno della RB15. Tuttavia, gli ingegneri sono già a buon punto con la realizzazione del telaio, che sarà diverso da quello adottato quest’anno.

"In fin dei conti, il nostro concept aerodinamico, anche se non abbiamo la macchina più performante sulla griglia, non è diverso da altri. Sappiamo in che direzione vogliamo andare. Inoltre, ci sono alcune ottimizzazioni e altre cose, ma principalmente siamo guidati dall'aerodinamica”.

"Quindi, il telaio sarà sostanzialmente diverso. Ma in termini di cambiamenti a livello di concept, sappiamo in che direzione stiamo andando. Siamo ragionevolmente allineati con la direzione presa dagli altri team. Dobbiamo solo riuscire a raggiungere questi obiettivi".