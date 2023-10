F1 | Andretti Formula Racing: la FIA ufficializza l'11esimo team

La FIA ha approvato ufficialmente la candidatura dell'Andretti Formula Racing ad entrare nel campionato mondiale di Formula 1. Il processo di valutazione, che ha incluso anche altri candidati, si è basato sull'analisi sportiva, tecnica e finanziaria, includendo anche criteri di sostenibilità e la positività dell’impatto per il campionato. In un comunicato stampa la FIA ha ufficializzato che “Andretti Formula Racing LLC procederà alla fase successiva del processo di candidatura per entrare nel campionato mondiale di Formula 1, entrando nella Fase 2”.

“Andretti Formula Racing LLC è stato l'unico candidato a soddisfare i rigorosi criteri stabiliti dalla FIA – prosegue la nota della Federazione – tra i quattro team che hanno presentato domanda formale per accedere alla Fase 2 del processo”.

La FIA ha valutato molto attentamente le strutture tecniche e la capacità dei candidati di raccogliere e mantenere finanziamenti sufficienti per consentire la partecipazione al campionato”. I risultati della FIA in merito alla valutazione della Andretti Formula Racing LLC saranno ora trasmessi alla Formula One Management (FOM) per le valutazioni commerciali.

“La FIA è stata molto chiara nello stabilire criteri rigorosi per l’ingresso (in Formula 1) fin dall’inizio della procedura – ha commentato il presidente Mohammed Ben Sulayem - il nostro obiettivo, dopo la fase di candidatura, era quello di approvare solo le potenziali iscrizioni che soddisfacevano i criteri stabiliti e che dimostravano di garantire un valore aggiunto valore allo sport".

"La FIA è obbligata ad approvare le domande che rispettano i requisiti, ed abbiamo rispettato tale procedura nel decidere che la domanda di Andretti Formula Racing LLC procederà alla fase successiva del processo. Andretti Formula Racing LLC è stata l'unica candidatura che ha soddisfatto i criteri di selezione stabiliti sotto tutti gli aspetti materiali. Mi congratulo con Michael Andretti ed il suo team per l'accurata presentazione. Voglio anche ringraziare tutti i potenziali team per il loro interesse e la loro partecipazione”.