F1 | Alonso: "Miglior gara della stagione, ma ora vogliamo di più"

Partito in prima fila accanto al poleman Sergio Perez, Fernando Alonso ha guadagnato un altro bel podio, il quarto in questo avvio di stagione su cinque gare. Una dimostrazione di forza per quelli che sono diventati gli obiettivi dell’Aston Martin, ovvero lottare con costanza per le zone più nobili della classifica e provare a battere sia Ferrari che Mercedes.

Seppur sul giro secco probabilmente manchi ancora qualcosa, specie nei confronti della Rossa, sulla lunga distanza generalmente emergono tutte le buone caratteristiche della AMR23, che si è dimostrata ancora una volta gentile sulle gomme e veloce sul ritmo.

Il primo stint è forse stato quello più interessante, perché lo spagnolo ha mostrato il suo vero passo solamente nel momento in cui Carlos Sainz è rientrato ai box per montare la dura e tentare (con successo) l’undercut nei confronti del connazionale dell’Aston Martin.

Dopo la sosta, Alonso non ha impiegato molto a recuperare la posizione persa restando in pista, prendendo poi rapidamente il largo mentre Sainz ha invece dovuto fare i conti con delle sensazioni lontane dall’ideale, come si è visto anche nel duello con Esteban Ocon. Da quel momento in poi, Sainz ha faticato a ritrovare il ritmo, venendo sopravanzato anche da George Russell, mentre il due volte campione del mondo si è involato definitivamente verso il terzo posto.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Ci è mancato a Baku per due secondi, ma qui siamo tornati sul podio. In gara siamo andati molto bene, buona strategia, buon degrado come spesso accade la domenica, è fantastico. Probabilmente è stata la miglior gara della stagione in termini di passo gara, dobbiamo continuare a capire la vettura perché tutto è ancora nuovo per noi. Ci siamo ritrovati in una posizione che per noi è ancora difficile da credere, ma stiamo massimizzando tutto ogni domenica, dobbiamo continuare così”, ha spiegato lo spagnolo.

Dopo aver conquistato il suo quarto podio in cinque gare, Alonso ha ammesso che le prospettive della squadra stanno iniziando a cambiare, con gli obiettivi che passo dopo passo stanno continuando a salire, con la pazza idea di cogliere il colpo grosso in alcuni appuntamenti specifici.

"Penso che all'inizio dell'anno un podio fosse fantastico. Ora, dopo quattro podi, vogliamo ovviamente di più, e almeno un secondo posto. Ma le due Red Bull sono sempre imprendibili e sono sempre velocissime. Ma come ho detto, forse a Monaco e forse a Barcellona abbiamo una possibilità", ha detto Alonso, riferendosi a quei GP dopo le caratteristiche di alto carico della AMR23 potrebbero dare qualcosa in più.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3° posizione Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

I rivali della Aston, Mercedes e Ferrari, hanno entrambi faticato sul ritmo di gara, lasciando Alonso nella terra di nessuno. Il due volte campione del mondo ha ammesso che si aspettava una battaglia più accesa in questo fine settimana, ma la Scuderia di Maranello non è sembrata in grado di confermare i miglioramenti visti a Baku su un circuito più congeniale alla SF-23.

"Oggi è stata una gara un po' solitaria e non c'è stato nulla da fare davanti a noi con le Red Bull e dietro di noi. Forse ci aspettavamo un avversario un po' più forte, ma le Ferrari oggi sono andate peggio del previsto. Quindi sì, non è mai facile, ma è stata una gara solitaria”.

"Ci prendiamo il podio e andiamo verso il triplo appuntamento di Imola, Monaco e Barcellona, in cui speriamo di poter continuare ad andare avanti".