F1 | Albon ci crede: "Oggi lotteremo con Aston e McLaren"

Alexander Albon ha sfruttato le caratteristiche della sua monoposto, la Williams FW45, per farla volare sui rettilinei dell'Autodromo Internazionale di Monza e prendersi la sesta piazza nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1.

Il team di Grove aveva segnato la data della gara italiana con il pennarello rosso, conscio che avrebbe dovuto fare tutto il possibile per sfruttare l'occasione e aumentare - se possibile - il vantaggio sui team rivali con cui si sta giocando il settimo posto nel Mondiale Costruttori.

Albon si è trovato però a sfiorare il quarto posto, perso per poco più di un decimo. Tra lui e la seconda fila si sono inseriti George Russell e Sergio Perez, ma questo non rende meno buono il risultato delle qualifiche per il pilota thailandese e per la squadra diretta da James Vowles.

"Insomma, un decimo è un decimo. Pensiamo comunque di aver fatto un buon giro e un buon lavoro. Quindi penso che siamo venuti qui con la speranza di entrare in Q3. Quindi la P6 è ottima. Abbiamo avuto una buona macchina. Penso che le auto veloci siano davanti a noi in termini di ritmo di gara. Quindi, in questo senso, sono... va bene. Non troppo... Non sto gareggiando con loro".

A tal proposito, Albon ha cercato di delineare quali potrebbero essere i duelli che lo vedranno protagonista nella gara di questo pomeriggio. A suo avviso, il suo ritmo dovrebbe permettergli di duellare con Aston Martin e McLaren.

"È il tipo di gara, vediamo, le Aston Martin e le McLaren, forse possiamo fare qualcosa contro di loro. Quindi... Quindi sì, sono abbastanza contento. Credo che sia stata la prima sessione di qualifiche normale da molto tempo a questa parte. Per certi versi è strano che ci siano stati così tanti giri per arrivare all'ultimo giro della Q3. Ma, sì, sono contento".

"La macchina va bene bene. In realtà, onestamente, fino alle qualifiche, stavamo cambiando la macchina a ogni sessione. Abbiamo lottato. Uno dei fine settimana in cui non siamo partiti come a Zandvoort, per esempio... Questo fine settimana ci è voluto un po' più di tempo. Ma già dalle qualifiche eravamo a posto e la macchina si sentiva bene. Penso che per domenica abbiamo un bel po' di rosso. Quindi vediamo come va. Ma sì".

Dopo Monza, Williams avrà poche occasioni da poter sfruttare per portare a casa punti importanti. Dovrà chiudere in Top 10 questo pomeriggio e, probabilmente, avrà un'altra opportunità a Las Vegas. Sarà necessario capitalizzare tutto, senza incappare in eccessi di foga che potrebbero essere decisivi ai fini della lotta per il settimo posto nel Costruttori.

"Dobbiamo sfruttare queste gare, questi fine settimana per cercare di recuperare il gap in vista del campionato Costruttori. Perché realisticamente, a parte qui e a Las Vegas, non avremo più altre grandi possibilità. Quindi dobbiamo continuare a spingere e cercare di ottenere questi punti", ha concluso Albon.