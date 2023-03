F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Australia

Carica lettore audio

A.A.A. avversari di Red Bull Racing cercasi. Questo ideale annuncio non sarà scritto da nessuna parte al Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, ma, pur non apparendo, sarà talmente esplicito che attirerà l'attenzione di tutti.

L'avvio di stagione del team di Milton Keynes è stato strepitoso: due doppiette e appena un punto perso in due gare (il giro veloce nella prima uscita stagionale) e la certezza di avere per le mani - e di gran lunga - la miglior monoposto del lotto. Almeno in questa prima parte di stagione.

La RB19 sembra essere una macchina da guerra perfetta, tanto da aver consentito sia a Max Verstappen che ha Sergio Perez di vincere una gara. Ora ci si attende la risposta degli avversari, Ferrari e Mercedes, costretti però a fare i conti e lottare con problemi differenti che, però, danno lo stesso tremendo risultato.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Red Bull Content Pool

Non è un caso che davanti alle Rosse e alle Frecce Nere ci siano le Aston Martin. Soprattutto quella di un Fernando Alonso ispirato come nei giorni migliori della sua carriera in Formula 1, consapevole di aver (finalmente) fatto la scelta giusta per quanto riguarda il team con cui correre e deciso a sfruttare tutto ciò che gli avversari gli concederanno per prendersi ancora una volta le luci della ribalta.

In tutto questo sia a Maranello che a Brackley gli ingegneri sono al lavoro, ma per motivi differenti. La Ferrari sta cercando di mettere a punto il proprio progetto, cercando di non sacrificarlo dopo appena 2 gare. In GeS si crede che il concetto che ha funzionato bene nella prima parte del 2022 possa ancora dare soddisfazioni, mentre in Mercedes le cose sono diametralmente opposte.

La W14 è stata giudicata fallimentare sin dai test di Sakhir e ora in fabbrica si lavora alacremente per realizzare una vera e propria rivoluzione. Addio al concetto "size-zero" delle pance. E' probabile che la nuova versione delle W14 possa essere - almeno nelle forme del retrotreno - molto simile all'attuale Red Bull. Di recente Toto Wolff ha ammesso che copiare la RB19 non sarebbe un problema per Mercedes, purché il concetto funzioni. Intanto Lewis Hamilton e George Russell - al pari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. in Ferrari - saranno costretti a stringere ancora una volta i denti in attesa di tempi migliori...

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Melbourne: tutti i numeri del Gran Premio d'Australia

Prima edizione del GP: 1985 (Adelaide) - 1996 (Melbourne)

Giro record: 1'24"125 (Michael Schumacher, Ferrari F2004 - vecchio layout) - 1'20"260 (Charles Leclerc, Ferrari F1-75 - nuovo layout)

Numero di giri: 58

Lunghezza del circuito: 5.278 metri

Distanza di gara: 306,124 km

Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Alpine

Gran Premio d'Australia 2023: ecco gli orari TV (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 31 marzo

Prove Libere 1: 3:30 - 4:30

Prove Libere 2: 7:00 - 8:00

Sabato 1 aprile

Prove Libere 3: 3:30 - 4:30

Qualifiche: 7:00 - 8:00

Domenica 2 aprile

Gara: 7:00

Palinsesto TV8 (differite)

Sabato 1 aprile

Qualifiche: 14:00

Domenica 2 aprile

Gara: 15:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 31 marzo

Prove Libere 1: 3:20 - 4:40

Prove Libere 2: 6:30 - 8:10

Sabato 1 aprile

Prove Libere 3: 3:20 - 4:40

Qualifiche: 6:30 - 8:10

Domenica 2 aprile

Gara: 6:30