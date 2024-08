F1 | Bottas: "Ero come un robot in passato... Ma ora ne sono uscito"

Valtteri Bottas è tranquillo riguardo al suo futuro in Formula 1. Non sapendo ancora se rimarrà sulla griglia di partenza per il 2025 e vedendo che i posti nelle squadre rivali si stanno esaurendo, Bottas potrebbe essere perdonato per essersi sentito in ansia. Ma, come ha sottolineato durante la chiacchierata con Motorsport.com al Gran Premio di Gran Bretagna, “questa non è la prima volta che vive un'esperienza del genere”.

Il pilota finlandese, che compirà 35 anni alla fine di questo mese, si trova attualmente in fondo alla classifica del campionato piloti senza aver ottenuto alcun punto con la Sauber.

Ma Bottas sa che in F1 le cose possono cambiare in un attimo, come nel gennaio 2017, quando fu ingaggiato dalla Mercedes come sostituto dell'undicesima ora di Nico Rosberg dopo il ritiro shock del tedesco.

Durante il periodo trascorso in Mercedes, Bottas si è attenuto alla linea aziendale, ma mentre parliamo nel motorhome della Sauber con la sua acconciatura decolorata che spunta da sotto il cappello, si prende meno sul serio in questi giorni e forse spiega perché è così rilassato.

“Ovviamente ognuno è diverso”, ha detto, mentre discutevamo di una pubblicità molto ironica che ha fatto all'inizio dell'anno per la compagnia di taxi Uber. “Ma ho trovato il modo di permettermi di prendermi per il culo e di non prendere certe cose troppo sul serio".

“Naturalmente le corse saranno sempre prese molto sul serio, ma alla fine siamo tutti esseri umani. Credo che sia importante vedere il divertimento in certe cose e soprattutto in te stesso".

Valtteri Bottas, KICK Sauber, in the garage Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Ci sono passato. Probabilmente in passato mi sono comportato come un robot, ma sono contento di essere riuscito ad uscirne. Credo che si tratti di maturità ed esperienza, mi ci è voluto un po' di tempo per capire chi sono veramente”.

“Nella mia carriera mi sono già trovato in questa situazione [in attesa di un nuovo contratto], quindi non è una novità per me. A volte può essere stressante, ma dipende dal modo in cui la si gestisce: per me, al momento, è eccitante e non troppo stressante. Non è la prima volta che sto vivendo un momento del genere”.

La causa di Bottas per un nuovo accordo non è stata aiutata da una macchina scadente che ha deluso le aspettative. Senza un punto dal GP del Qatar dello scorso anno, la carriera di Bottas sembra in contrasto con le 10 vittorie ottenute con la Mercedes.

Ma secondo lui il paddock non ha bisogno di ricordare le sue capacità al volante, e la sua attuale squadra è ora l'opzione più probabile per prolungare la sua carriera in F1.

Ha aggiunto: “Non posso dire di essere soddisfatto di come è andata la stagione finora. Abbiamo ottenuto zero punti, che non era l'obiettivo, ma da parte mia, [ma] sento di non aver perso delle opportunità.

“Mi sento bene in macchina, le qualifiche sono state ottime e anche in gara sto ottenendo il massimo, ma purtroppo in questa situazione probabilmente non è molto visibile. Quindi è stata una corsa difficile per noi. Sicuramente non abbiamo raggiunto gli obiettivi.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44, leads Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44, and Alex Albon, Williams FW46 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“In questo sport, è un peccato che alcune persone abbiano la memoria piuttosto corta. Se sei un pilota in un top team, quello che fai è più visibile, ma questo fa parte del gioco".

“La cosa positiva è che ci sono ancora persone che sanno cosa posso fare e cosa posso portare a una squadra e al mio livello di prestazioni. Quindi ci sono ancora persone che capiscono, il che è positivo”.

Al di fuori della F1, Bottas ha una serie di interessi commerciali che lo tengono occupato, dimostrando che non interferiscono con i suoi impegni in F1.

“È una buona cosa”, ha dichiarato, quando gli è stato chiesto di parlare dei suoi affari e delle sue associazioni. “Tutte le cose in cui sono stato coinvolto, prima di tutto, è sempre stato perché sono appassionato. Per me sono progetti divertenti con cui lavorare e tutto è allineato in modo da non distrarmi. Posso scegliere il mio carico di lavoro e in generale spegnere il mio telefono per diverse settimane, se necessario".

“La cosa principale è stata l'azienda di gin mia e della mia ragazza e poi faccio parte di un'azienda che fa torrefazione di caffè e collaboro con un'altra che produce vino. Amo tutto ciò che riguarda il vino, quindi quando sono in Australia posso lavorare su queste cose. Qualcuno potrebbe pensare che sia una distrazione, ma per me è il contrario".

“Sono anche comproprietario di una squadra di hockey in Finlandia, nella mia città natale, che la scorsa stagione è arrivata seconda nel campionato finlandese. Ho anche qualche investimento qua e là”.

Valtteri Bottas, Kick Sauber Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Parlando di ciclismo, per il quale Bottas ha anche una passione, visto che la fidanzata Tiffany Cromwell è una ciclista professionista, interviene dicendo: “Per chiarire che la Formula 1 è la mia passione principale, lo è sempre stata e lo sarà. Ma fuori, per me, il ciclismo è un ottimo modo per sfuggire al mondo frenetico e pieno di gente".

“Per me il ciclismo è l'esatto contrario della F1. Posso andare da solo in montagna senza vedere nessuno per ore e vedere cose, quindi è un fattore di equilibrio e mi tiene anche in forma".

“Mi piacciono gli eventi di ciclismo su sterrato. Non è così serio come il ciclismo su strada. L'atmosfera è un po' più rilassata. Mi piace sfidare me stesso - forse c'è qualcosa che non va in me! Sicuramente in futuro mi piacerebbe partecipare a più eventi, ma ovviamente è il calendario a deciderlo e deve avere un senso in termini di tempo e di energie”.