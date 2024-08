F1 | Leclerc: "Lewis può facilitare l'arrivo di persone talentuose"

La Ferrari si trova ancora nel bel mezzo del Mondiale 2024 di Formula 1, ma l'arrivo di Lewis Hamilton nel 2025 tiene banco anche nella calda pausa estiva che il Circus iridato sta osservando in questi giorni.

Uno dei soggetti maggiormente interessati dall'arrivo del 7 volte campione del mondo oggi alla Mercedes è Charles Leclerc. Il monegasco sarà il suo nuovo compagno di squadra, per una coppia che si candida a essere la migliore - almeno sulla carta - nel 2025 e, potenzialmente, quella più esplosiva.

Leclerc, però, pensa che l'arrivo di Hamilton porti alla Ferrari più vantaggi che problemi o punti negativi. In un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com, il pilota nativo del Principato di Monaco ha raccontato passo dopo passo quanto accaduto lo scorso gennaio, durante i giorni della trattativa che hanno portato Lewis a firmare il contratto con il Cavallino Rampante.

"L'arrivo di Lewis era nell’aria da un po' di tempo, ma fino a quando non c’è una conferma ufficiale non puoi esserne certo. Sapevo che c’era interesse da entrambe le parti, e in questi casi è molto probabile che si arrivi ad un accordo. Non ho chiesto di saperne di più, non fa parte del mio ruolo, ma devo dire che tutti sono sempre stati molto aperti e sinceri nei miei confronti".

A questo punto, Charles non ha nascosto un punto importante: l'arrivo di Lewis potrebbe dare una spinta alla Ferrari anche per quanto riguarda il mercato legato a tecnici di valore. Una calamita potente che potrà rendere la Rossa più forte e più pronta a lottare con i rivali per tutto l'arco della stagione.

"L'annuncio di Lewis in Ferrari è stato anche rassicurante, perché prendere un pilota come lui è ovviamente un segnale forte. L'ho vista come una scelta positiva, a iniziare dal fatto che Lewis potrebbe facilitare l'arrivo in squadra di persone molto talentuose".

"Ci tengo a dire che sono molto contento del modo in cui ho lavorato con Carlos (Sainz), è un pilota incredibile ed abbiamo superato momenti molto difficili durante la nostra esperienza in Ferrari".

"Ed è anche grazie al suo contributo se stiamo migliorando, abbiamo sempre lavorato bene insieme. Allo stesso tempo, quando hai un sette volte campione del mondo che si unisce al team è sempre una buona notizia, molto interessante e molto motivante".

"È interessante perché potrò imparare da uno dei migliori piloti nell’intera storia della F1, ed è molto motivante perché mi intriga il confronto con Lewis a parità di macchina. Per questi due motivi non vedo l'ora di poter iniziare questo nuovo capitolo, ma ci tengo ancora a dire che mi sono sempre trovato molto bene anche con Carlos", ha concluso Leclerc.