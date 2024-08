F1 | Ecco come ha pesato l'addio di Newey in Red Bull Racing

Dopo un inverno burrascoso, all'inizio della stagione di Formula 1 è stato annunciato che Adrian Newey avrebbe lasciato la Red Bull Racing. Il progettista 65enne non è più coinvolto nello sviluppo delle auto e negli ultimi mesi si è concentrato principalmente sulla hypercar RB17 e sulla sua promozione.

Nei weekend di gara lo si può ancora trovare in pista e la Red Bull afferma che contribuisce alla strategia, ma non più alla vettura o alla sua messa a punto. Ciò solleva la questione di quanto il team di Milton Keynes senta la mancanza di Newey e in che misura abbia cambiato la pratica quotidiana.

Senza Newey, il modo di lavorare non è cambiato

“I commenti e i consigli di Adrian sono stati ovviamente molto utili per noi. Come in tutti gli affari e nella vita, bisogna guardare avanti, ma non voglio togliere nulla a ciò che ha fatto per la squadra o a ciò che ha significato per me personalmente”, ha rivelato il direttore tecnico Pierre Waché durante un'intervista esclusiva con l'edizione olandese di Motorsport.com. ”Ha un'enorme esperienza, è molto intelligente e ha molto successo. Ma noi siamo dove siamo. La nostra routine quotidiana non è cambiata, a parte il fatto che nessuno ci guarda più dall'alto in basso e ci dice: “Hai pensato a questo o a quello?” Ma fondamentalmente non cambia nulla di quello che facciamo”.

Questo sottolinea esattamente ciò che Max Verstappen ha sottolineato in precedenza: Newey era prima di tutto un buon sparring partner e qualcuno che poteva sfidare il team tecnico con la sua esperienza e le sue conoscenze.

Inoltre, ci si chiede in che misura Newey sia ancora coinvolto nella progettazione e nello sviluppo della RB20, la vettura Red Bull Racing di quest'anno. “Penso che sia meno di prima, anche se ovviamente era ancora coinvolto e faceva parte del team. Ma in una squadra non conta esattamente chi fa cosa. Si lavora come un gruppo per raggiungere un determinato obiettivo. Questo vale per qualsiasi attività, non si dice “lui ha fatto il 10% e lui il 20%”. No, non è così che si lavora. Ognuno ha l'intenzione di fare un'auto migliore e, in base al proprio ruolo e alla propria funzione all'interno dell'azienda, cerca di fare il meglio che può. È così che lavoriamo e anche se una persona non c'è più, continuiamo a farlo".

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull: il vero limite sono le strutture, non le persone

Waché aggiunge di essere soddisfatto dello staff tecnico della Red Bull, con la squadra di Milton Keynes che ha rinnovato i contratti di Enrico Balbo, Ben Waterhouse e dello stesso Waché all'inizio dell'anno.

“Assolutamente”, è la sua risposta quando gli si chiede se è soddisfatto dell'attuale team tecnico. “Se non siamo soddisfatti di qualcosa, ovviamente cerchiamo di cambiarla o di compensarla. Per quanto mi riguarda, non sono perfetto nel mio ruolo, come nessuno è perfetto nella vita. E, naturalmente, non bisogna mai pensare di essere perfetti. Al contrario, bisogna riunire le persone intorno a sé per compensare le proprie debolezze, è così che deve essere. Mi aspetto e vedo che tutte le persone sotto di me siano migliori di me in certe cose, per compensare ciò che non so fare. Siamo un gruppo e non è che uno sia più debole di un altro. No, ognuno ha dei punti di forza e metterli insieme è la cosa più importante. Non esiste un gruppo in cui un individuo fa tutto. Si tratta di come tutti gli individui lavorano insieme”.

Un aspetto interessante è che Waché vede gli strumenti a disposizione della Red Bull come un limite più che le persone, in un certo senso, anche dopo la partenza di Newey. “È vero che si è sempre limitati in tutto ciò che si fa. Quello che abbiamo creato dipende dalle persone e quindi, in un certo senso, sei sempre il tuo limite. Lavoriamo ogni giorno per alzare quel tetto. Se usi gli strumenti nel modo giusto, a un certo punto quegli strumenti diventano il tuo tetto”.

Secondo il 49enne francese, questo è ciò che accade in Red Bull in una certa misura. “Può trattarsi di simulazione. Anche se in alcuni aspetti siamo i migliori rispetto agli altri, dobbiamo comunque migliorare altri aspetti. La galleria del vento è uno di questi aspetti”, e Waché dice già che è un po' obsoleta. “Per questo stiamo iniziando a sviluppare una nuova galleria del vento per i prossimi anni. L'azienda ci sta dando questa opportunità mettendoci a disposizione dei fondi e noi gliene siamo molto grati. È un investimento per le nostre prestazioni future”.

Waché conclude chiarendo che, per quanto la tecnologia sia importante oggi, le persone rimarranno sempre il fattore più importante. “Le persone sono sempre la cosa più importante, ma come in ogni organizzazione, se non si hanno gli strumenti, le persone non possono fare nulla. Si tratta di combinare le due cose e il successo della Red Bull Racing dipende dalla combinazione di questi due fattori”, conclude.