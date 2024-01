F1 | I retroscena del test di Alonso su una Aston Martin DTM

La Vantage DTM, uno dei cinque telai mai costruiti da R-Motorsport con la licenza di Aston Martin, è stata acquistata da Alonso dal costruttore di motori HWA per una cifra tutt'ora non rivelata.

Su richiesta di Alonso, HWA ha installato un sedile per il passeggero prima che l'auto gli fosse venduta. Si è trattato di un processo di conversione standard, con la riduzione delle dimensioni del serbatoio del carburante per consentire il trasporto di un'altra persona.

"Fernando sapeva che le auto erano in vendita e ci ha contattato", ha dichiarato Martin Marx, amministratore delegato di HWA, alla testata sorella di Motorsport.com, Motorsport-Total.com.

La Vantage DTM è stata consegnata ufficialmente ad Alonso durante un grande evento per i fan organizzato dal suo sponsor sul circuito di Jarama, vicino a Madrid, a settembre, al quale hanno partecipato oltre 2.000 persone.

Foto di: Finetwork Fernando Alonso prova l'Aston Martin Vantage AMR Classe Uno

Anche Daniel Juncadella, che ha partecipato alla stagione DTM 2019 con R-Motorsport, era presente all'evento e ha fornito ad Alonso alcune informazioni sulla vettura.

Alonso ha poi portato la Vantage in pista ad Aragon per un vero e proprio test il mese scorso, poche settimane dopo aver guidato l'Aston Martin al quinto posto nella classifica costruttori della F1 2023. Numerosi membri della famiglia e amici sono stati invitati a partecipare all'evento e ad unirsi a lui come passeggero mentre completava diversi giri del circuito di 5,3 km.

Tra i presenti c'era anche il sei volte campione della MotoGP e collega spagnolo Marc Marquez, che ha preso il volante della Vantage da Alonso per fare un po' di esperienza in più con le auto prototipo. Anche Juncadella si è unito ad Alonso per il test e ha rivelato che il 42enne si è goduto la sua prima vera esperienza di guida della Vantage da 650 CV.

Foto di: Finetwork Fernando Alonso prova l'Aston Martin Vantage AMR di Classe 1

"Ha detto di essere rimasto impressionato dalla vettura", ha dichiarato Juncadella a Motorsport-Total.com. "Le prestazioni sono state migliori di quanto si aspettasse. Fernando è abituato a molta potenza e a una buona frenata. Ma ha detto che la macchina è piuttosto diretta. Si aspettava di dover girare di più il volante".

"Oggi è un po' diverso con le vetture GT3, ma i prototipi erano veicoli ad alte prestazioni. A Fernando piace qualsiasi tipo di gara: guiderebbe qualsiasi cosa se ci fosse una competizione e una sfida".

Juncadella ritiene che il fatto che la Vantage DTM possa essere facilmente modificata abbia avuto un ruolo nella decisione di Alonso di acquistare la vettura.

Foto di: Finetwork Fernando Alonso mentre prova l'Aston Martin Vantage AMR Classe Uno

"C'è la biposto di Formula 1, ma se si considerano tutte le auto del mondo che possono essere utilizzate per girare con altre persone, la Classe 1 del DTM è la migliore che si possa avere, in modo che il passeggero possa davvero sentire cosa succede in una vera auto da corsa", ha detto.

Sebbene la Vantage DTM abbia disputato una sola stagione nella categoria - e senza risultati di rilievo - si capisce che i risultati ottenuti da quell'auto non avevano grande importanza per Alonso. Il fatto che Alonso fosse interessato ad acquistare un'auto DTM dai tempi della tanto amata Classe Uno potrebbe avere a che fare con la conversazione avuta con l'allora capo Gerhard Bergard riguardo a un'uscita come ospite. Inoltre, Mike Krack, team principal di Aston Martin in F1, ha lavorato in precedenza sulla M4 di BMW di Classe 1 durante il suo periodo presso il costruttore bavarese.

R-Motorsport ha costruito in totale cinque Vantage DTM, quattro per le competizioni e una per i test. Alonso ha acquistato quella che era stata originariamente utilizzata come auto di prova da R-Motorsport/Aston Martin, anziché il telaio con cui correva il suo connazionale Juncadella.

Foto di: Finetwork Fernando Alonso mentre prova l'Aston Martin Vantage AMR Classe Uno

Tre dei cinque telai sono stati venduti, mentre gli altri due sono ancora in attesa di un nuovo proprietario.

"Dopo la vendita a Fernando, che guida quest'auto e ovviamente si diverte, l'interesse per i due veicoli ancora disponibili è aumentato notevolmente. Anche per noi è lo scenario ideale se l'auto è in buone mani e continua a essere guidata", ha dichiarato Gordian von Schoning, membro del consiglio di amministrazione dell'HWA.

La Vantage DTM non è l'unica nuova macchina che Alonso ha acquistato verso la fine dello scorso anno. Lo spagnolo ha anche messo le mani su un nuovo kart da cross costruito da LifeLive, un'azienda fondata dal fratello della star del WRC Thierry Neuville, Yannick.