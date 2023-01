Dakar | Auto, Tappa 9: altra perla di Loeb. Sainz capotta

Carica lettore audio

La giornata di sosta della Dakar 2023 non ha certo arrugginito Sébastien Loeb. Il pilota francese del team Bahrain Raid Xtreme, al volante della Hunter Prodrive superstite dopo il ritiro di Orlando Terranova, ha vinto la Tappa 9 che ha portato la carovana da Riyadh a Haradh. Si tratta del suo terzo successo in questa edizione del rally raid.

La tappa di oggi, lunga 358 chilometri cronometrati, è stata un affare in casa Prodrive. Loeb ha dovuto lottare con il compagno di marca Vaidotas Zala. Il lituano del team Teltonika Racing è rimasto in testa fino a metà tappa, poi Loeb ha cambiato marcia superando il rivale e vincendo l'ennesima prova con poco più di 3 minuti di vantaggio.

Terza posizione finale per Guerlain Chicherit. Grazie a questo piazzamento del francese del team GCK Motorsport, Prodrive può festeggiare una bella tripletta di tappa, che conferma quanto sia cresciuta la vettura britannica dal suo esordio avvenuto due anni fa sino ad arrivare a oggi.

Chicherit è rimasto in lotta con Mattias Ekstroem per la terza piazza di giornata, ma ad avere la meglio è stato proprio il francese, arrivato ad appena 1 minuto dal secondo posto finito nelle mani di Zala. Dal canto suo Ekstroem continua a essere il pilota di Audi Sport meglio piazzato.

Carlos Sainz è infatti andato incontro a una giornata non certo da ricordare, e surreale. Al chilometro 5 ha travalicato una duna ad alta velocità, ma è finito troppo lungo, atterrando con il muso nella sabbia. La sua Audi si è capottata ed è finita ruote all'aria.

L'equipaggio è uscito illeso dalla carambola, con Carlos e il navigatore Lucas Cruz che sono riusciti autonomamente a rimettere il mezzo ibrido sulle 4 ruote, ma prendendo nota di diverse rotture alla carrozzeria e al parabrezza. Successivamente, Sainz ha avvertito alcuni dolori alla spalla e questi hanno consigliato i medici a elitrasportare il madrileno all'ospedale di Riyadh per alcuni controlli di rito.

Mentre Sainz si trovava a metà del viaggio verso l'ospedale, ha deciso di imporre all'elicottero di fare marcia indietro e tornare al chilometro 5, dove aveva lasciato la sua vettura. Il 2 volte iridato WRC ha deciso di aspettare l'assistenza per poi ripartire e continuare la Dakar.

Tornando alla classifica generale di giornata, Jakub Przygonski ha regalato a MINI X-Raid il miglior piazzamento provvisorio di questa Dakar con il quinto, proprio alle spalle di Ekstroem. Romain Dumas, cresciuto alla distanza, oggi è finito sesto davanti alla prima Toyota GR Hilux ufficiale, quella di Giniel De Villiers. A fine tappa, però, la direzione gara ha inflitto 2 minuti di penalità al polacco di X-Raid, promuovendo Dumas al quinto posto di tappa.

Nasser Al-Attiyah continua a gestire l'enorme vantaggio che ha nei confronti dei diretti rivali. Oggi il qatariota leader della classifica generale Auto non è andato oltre l'ottavo posto, sfiorando il settimo per appena 3 secondi in favore di De Villiers. Dietro di lui hanno completato la Top 10 Sebastian Halpern (MINI X-Raid) al nono posto e al decimo l'esordiente Lucas Moraes (Toyota Overdrive Racing).

Pessima giornata invece per Henk Lategan. Il sudafricano di Toota Gazoo Racing South Africa è finito di gran lunga fuori dai primi 10 perdendo quasi un'ora da Sébastien Loeb (51 minuti) a causa di un problema meccanico che lo ha rallentato sin dai primi chilometri della prova di oggi.

Stando ai risultati odierni, Nasse Al-Attiyah ha addirittura allungato sul primo degli inseguitori, ora diventato il rookie Lucas Moraes del team Overdrive Racing. Tra i due c'è un'ora e 21 minuti in favore del qatariota di Toyota Gazoo Racing South Africa.

Terza posizione per Sébastien Loeb, il quale, grazie a numerose vittorie di tappa e ottimi piazzamenti nel corso degli ultimi giorni, è riuscito a tornare in zona podio dopo aver superato Lategan proprio oggi. Ora Loeb ha un ritardo di circa 22 minuti nei confronti di Moraes. La lotta è ormai circoscritta per la seconda piazza e Lategan può ancora rientrarvi, trovandosi ad appena 3 minuti di distacco da Loeb.

LightWeight Prototype: primo successo per Zille

Prima volta stagionale per David Zille e Sebastian Cesana, i quali hanno vinto la Tappa 9 nella classe LightWeight Prototype con il team South Racing Can-Am.

Anche oggi i distacchi tra i primi sono stati risibili, con Zille capace di regolare Guillaume De Mevius per appena 2 secondi. L'arrivo tra il leader della classifica generale di classe e Zille ha fatto trattenere il fiato a tutti, ma il cronometro ha dato ragione all'argentino.

Per il belga comunque una buona giornata, nonostante abbia perso la vittoria di tappa per così poco. A rendere tutto più dolce la difficile giornata di Austin Jones. Il pilota statunitense del team Red Bul Off-Road Junior non è andato oltre il nono posto davanti al compagno di squadra Seth Quintero.

A chiudere il podio di tappa ecco Mitchell Guthrie, staccato di 12 secondi da Zille. Si tratta forse dell'arrivo più incerto di sempre da quando la categoria corre alla Dakar.

Chiudono la Top 5 Ricardo Porem, pilota del team X-Raid Yamaha Supported e il sudafricano del Grallyteam, Ebenhaezer Basson. Fuori dalla Top 10 Cristina Gutierrez-Herrero.

Per quanto riguarda la classifica generale, Guillaume De Mevius continua a comandare davanti ad Austin Jones con oltre 12 minuti di vantaggio. Nonostante il decimo posto di oggi, Seth Quintero si trova terzo a oltre un'ora di distacco dal belga del Grallyteam. Tremenda giornata per Francisco Lopez Contardo, rimasto quarto dietro Quintero ma con quasi 2 ore e mezza di ritardo dal leader della classe.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 34h19'20” +0'10" 2 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +1h21'57” 3 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +1h43'08" +4'10" 4 Lategan/Cummings Toyota GR Hilux T1+ +1h46'23" +20'10" 5 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +2h04'17" +4'00" 6 Dumas/Delfino Toyota GR Hilux T1+ +2h25'51" +2'00" 7 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +2h45'36" 8 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +2h48'06" +8'00" 9 Han/Li SMG HW2021 +3h32'15" +1'00" 10 Yacopini/Carreras Toyota GR Hilux T1+ +3h52'52" +0'10"