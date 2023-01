Dakar | Sainz capotta dopo 5 km: va in ospedale ma torna indietro!

Carica lettore audio

La Tappa 9 della Dakar 2023 non è iniziata affatto bene per Audi Sport e per Carlos Sainz.

Dopo appena 5 chilometri di tappa, il pilota madrileno ha commesso un errore finendo per capottare la sua RS Q e-tron E2 scendendo da una duna.

Probabilmente Carlos ha approcciato la duna in modo troppo violento e deciso, finendo per scollinare dall'altra parte non sulle 4 ruote. La vettura tedesca ha impattato con il muso nella conca tra una duna e quella successiva, capottando e rimanendo ruote all'aria.

La RS Q e-tron E2 numero 207 si è fermata poi sul tettuccio, verso la parte di Sainz. Entrambi i componenti dell'equipaggio spagnolo - Carlos e il navigatore Lucas Cruz - sono usciti illesi dalla carambola.

Sainz e Cruz, in un primo momento, hanno rimesso sulle 4 ruote il mezzo loro stessi. Poi, però, sono stati elitrasportati in ospedale per esami di rito in seguito ad alcuni dolori alla spalla lamentati da Sainz.

Tutto finito? Neppure per sogno. Sainz e Cruz si sono fatti riportare in prova quando erano ancora involo verso l'ospedale, dove la vettura è ancora ferma al chilometro 5. L'intenzione dei due è quella di aspettare l'assistenza e provare a riparare la macchina, arrivando poi a fine tappa e continuare la corsa.

I direttori di gara della ASO stanno cercando di capire cosa fare a livello regolamentare: può Sainz tornare in gara dopo aver lasciato la tappa o ci sono vincoli che lo portano automaticamente al ritiro dopo essere stato elitrasportato in ospedale?

Resta da capire anche le reali condizioni in cui si trova la vettura dopo l'incidente di questa mattina. Tanti i danni cosmetici alla carrozzeria. ma dalle prime immagini sembra che il montante anteriore del tettuccio - quello dalla parte di Cruz - sia piegato e anche il parabrezza sia crepato in maniera significativa proprio davanti al navigatore.

Vi terremo aggiornati sulla situazione dell'equipaggio spagnolo di Audi Sport nel corso dei prossimi minuti e della giornata odierna.