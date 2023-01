Dakar | Auto, Tappa 3: Chicherit regala una gioia a Prodrive

Carica lettore audio

Il pilota che non t'aspetti. Guerlain Chicherit aveva già fatto vedere cose interessanti nel prologo e nella prima tappa di questa Dakar 2023, ma oggi ha letteralmente stupefatto per il grande successo di tappa, la Tappa 3 di 447 chilometri cronometrati che ha portato da Alula ad Ha'il.

Il francese del team GCK Motorsport ha così regalato il primo successo di tappa alla Hunter realizzata da Prodrive. Con Sébastien Loeb frenato anche oggi da un guasto meccanico dopo pochi chilometri dal via e Orlando Terranova terzo di giornata, Chicherit è stato eccellente nel mantenere un ottimo ritmo sino al chilometro 378, quando è stata neutralizzata in anticipo la tappa a causa delle cattive condizioni meteo che hanno deteriorato in maniera eccessiva il fondo.

Secondo posto per Henk Lategan, primo pilota ufficiale Toyota al traguardo a 3 minuti e mezzo dal crono di riferimento firmato da Chicherit. Orlando Terranova, come detto, ha chiuso al terzo posto, precedendo il redivivo Stéphane Peterhansel.

Mister Dakar si è ripreso oggi dopo due tappe da dimenticare. Con questo risultato il francese si è rilanciato nella classifica generale, oltre a essere stato il pilota Audi meglio piazzato nella prova di oggi con il quarto posto a 8 minuti da Chicherit.

Chiude la Top 5 Yazeed Al-Rajhi, anche lui rilanciatosi nelle sue ambizioni di classifica dopo un avvio difficile. Brian Baragwanath ha portato la prima Century CR6-T al sesto posto davanti alla Hunter privata del lituano Vaidotas Zala.

Jakub Przygonski, con la MINI John Cooper Works del team X-Raid, è ottavo davanti al pilota brasiliano (rookie) del team Overdrive, Lucas Moraes. Chiude la Top 10 Mattias Ekstroem con la seconda Audi RS Q e-tron E2 al traguardo, staccato però di 20 minuti da Chicherit.

Per gli uomini di alta classifica la giornata odierna è stata un calvario. L'ormai ex leader della classifica generale Carlos Sainz è stato costretto a fermarsi al chilometro 213 per quasi 40 minuti a causa di un guasto meccanico alla sospensione posteriore sinistra del suo mezzo ibrido. Il madrileno è riuscito a risolvere il problema e a ripartire, perdendo però tanto tempo dai migliori della tappa e chiudendo 41esimo a 56'21" da Chicherit.

Non è andata molto meglio a Nasser Al-Attiyah. Il qatariota pilota di punta di Toyota Gazoo Racing South Africa si è fermato al 13esimo posto, a circa 23 minuti dal miglior tempo di tappa. Al-Attiyah, oggi, è stato costretto a partire per primo nella prova avendo vinto la tappa di ieri e questo non lo ha certo aiutato nella navigazione.

Solo 23esimo Giniel De Villiers, che dunque torna a perdere tante posizioni dopo essere riuscito a rientrare in Top 6 nella giornata di ieri. Il pilota della Toyota ha comunque fatto meglio di Sébastien Loeb (31esimo), il quale, come già descritto, è stato frenato da un guasto sulla Hunter del team BRX.

Grazie al risultato odierno Nasser Al-Attiyah è tornato leader della Dakar 2023. Ora il qatariota è inseguito da due piloti rientrati prepotentemente in classifica. Stiamo parlando di Yazeed Al-Rajhi e Stéphane Peterhansel, rispettivamente secondo e terzo.

Al-Rajhi ha ora un ritardo di poco più di 13 minuti da Al-Attiyah, mentre Peterhansel è a 20 minuti. Carlos Sainz, invece, è scivolato dal primo all'ottavo posto, staccato di 33 minuti dal grande rivale per la vittoria di questa edizione del rally raid più celebre al mondo.

Per il madrileno le cose si fanno più complicate dopo il guaio di oggi, ma non è affatto tagliato fuori: mancano ancora troppe tappe e il ritmo delle Audi sembra essere sufficiente per potergli permettere di recuperare.

Lightweight Prototype: svetta Jones, ma Quintero è il nuovo leader

Giornata molto importante anche per la categoria Lightweight Prototype, perché vince la tappa un pilota che in questa edizione della Dakar non lo aveva mai fatto e, soprattutto, avviene un cambio al vertice della classifica generale.

Austin Jones ha firmato oggi il primo successo di tappa in questa edizione del rally raid dopo un testa a testa sul filo di lana con il compagno di squadra Seth Quintero. I due sono arrivati al traguardo staccati di 44 secondi in favore di Jones.

Quintero, sebbene si sia dovuto accontentare del secondo posto di tappa, può però sorridere: è lui il nuovo leader della classifica generale della categoria, dove ora comanda con appena un minuto di vantaggio nei confronti dell'ottimo Guillaume De Mevius.

Il belga del Grallyteam ha firmato un ottimo terzo posto di tappa, confermandosi in un momento di grande forma. E' andata molto peggio a Francisco Lopez Contardo. Il cileno, partito per primo in prova ma è arrivato al momento della neutralizzazione per via delle cattive condizioni meteo staccato di oltre un'ora da Jones e Quintero.

Lopez Contardo occupa ora l'11esima posizione nella generale, di poco davanti a Cristina Gutierrez-Herrero, anche lei rallentata in una tappa evidentemente complessa.

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Penalità 1 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ 12h20'33” +0'10" 2 Al-Rajhi/von Zitzewitz Toyota GR Hilux T1+ +13'20" 3 Peterhansel/Boulanger Audi RS Q e-tron E2 +20'45" 4 Vitse/Lefebvre Optimus Evo 4 +24'53" 5 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +26'16" +8'00" 6 Serradori/Minaudier Century CR6-T +27'19" 7 De Villiers/Murphy Toyota GR Hilux T1+ +32'08" +2'00" 8 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron E2 +33'11" 9 Moraes/Gottschalk Toyota GR Hilux T1+ +33'45" 10 Prokop/Chytka Ford Raptor Cross Country +35'10"