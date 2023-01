Dakar | Auto, Tappa 1: Audi concede il bis grazie a Sainz

Carica lettore audio

La prima tappa vera e propria della Dakar 2023 è stata teatro di un duello dal sapore antico, ma estremamente affascinante. Carlos Sainz e Sébastien Loeb si sono sfidati fino all'ultimo chilometro per cercare di vincere la prova, la prima ad anello di questa edizione (partita e arrivata a Sea Camp), e prevalere sull'altro. Al traguardo ad avere la meglio è stato Carlos Sainz. E, forse, la presenza del figlio, Carlos Jr, deve averlo stimolato ulteriormente.

Il pilota madrileno di Audi Sport ha fatto la differenza nell'ultimo tratto, quello che separava l'ultimo waypoint dal traguardo. Una sezione mista, in cui i contendenti hanno dovuto affrontare sabbia, terra, dune, asfalto. A quel punto l'esperto Sainz ha attaccato e ha battuto di 23 secondi Loeb.

Per Audi si tratta della seconda affermazione di tappa sulle due sino a ora disputate. Ieri a vincere era stato Mattias Ekstroem, terzo pilota ufficiale della Casa di Ingolstadt. Oggi, invece, è arrivata la zampata del "Matador" con cui ha regolato Loeb e la sua Hunter gestita dal team BRX.

Questo avvio conferma ottime sensazioni per il 9 volte iridato WRC: due secondi posti, prestazioni costanti, vettura veloce e una chimica sportiva con Fabian Lurquin sempre più affinata. La classifica generale di questa Dakar offre il seguente scenario: primo Carlos Sainz, salito in vetta grazie al successo di oggi, poi ecco Loeb ad appena 10 secondi dal rivale.

Terza posizione di tappa e nella classifica generale per Mattias Ekstrom, molto bravo anche oggi a condurre la speciale per gran parte dei chilometri cronometrati. Poi la beffa finale, con Sainz e Loeb che lo hanno sopravanzato. Ma si trova a soli 33" dal compagno di squadra.

La grande sorpresa di questo inizio di gara è il francese Guerlain Chicherit. Pilota del team GCK Motorsport e al volante di una Hunter privata realizzata dalla Prodrive, oggi è stato in lizza per la Top 3 sino alla fine, cedendo proprio nell'ultimo tratto. Vedremo nei prossimi giorni se si tratterà di un fuoco di paglia o se, invece, riuscirà a tenere il ritmo dei migliori.

Yazeed Al-Rajhi è il miglior pilota Toyota al traguardo. Non una buona notizia per il team ufficiale, perché il saudita corre da privato con il team Overdrive Racing. Per trovare la prima GR Hilux ufficiale dobbiamo scendere sino al settimo posto, quello del campione in carica Nasser Al-Attiyah. Davanti a lui anche Orlando Terranova, con la seconda Hunter ufficiale del team BRX.

Un altro pilota che oggi non ha certo brillato è Stéphane Peterhansel. Mister Dakar si è fermato al nono posto, staccato da Sainz di poco meno di 9 minuti. Oggi è lui l'unica nota meno intonata della giornata Audi, mentre Henk Lategan, pilota ufficiale Toyota Gazoo Racing South Africa, è fuori dalla Top 10, in 11esima posizione. Brutta giornata anche per un altro pilota ufficiale Toyota, ovvero Giniel De Villiers. Il sudafricano si è dovuto accontentare del 15esimo posto di tappa.

Molto bene invece il polacco Jakub Przygonski, ottavo con una MINI John Cooper Works del team X-Raid. Per lui un bel recupero dopo un avvio di tappa in sordina. Brian Baragwanath (Century Racing) è stato l'altro pilota-sorpresa di giornata, grazie a un favoloso sesto posto dopo aver preso il via della tappa in 16esima posizione.

Lightweight Prototypes: Lopez Contardo svetta

Francisco Lopez Contardo, dopo un Prologo in sordina, ha aperto le danze nella Tappa 1 della Dakar 2023 vincendo nella classe Lightweight Prototype.

Il pilota cileno del team ufficiale Red Bull Can-Am ha preceduto il belga del team Grallyteam, Guillaume De Mevius, di 1'49". Seth Quintero, mattatore delle tappe 2022, sembra aver deciso di approcciare la gara in maniera meno spregiudicata rispetto alla passata stagione.

Lo statunitense ha firmato il terzo tempo davanti al compagno di squadra Austin Jones, risultando però in ritardo di 3'07" da Lopez Contardo.

Chiude la Top 5 Ignacio Casale, mentre Christina Gutierrez-Herrero, vincitrice del Prologo di ieri, si è dovuta accontentare del decimo tempo assoluto che la fa scivolare indietro nella classifica generale.

A tal proposito, grazie al successo di tappa ottenuto oggi, Francisco Lopez Contardo è il primo leader della categoria. Dietro di lui c'è Giullaume De Mevius a 1'49" mentre al terzo posto c'è Quintero a 3'07.

Dakar 2023 - Auto - Classifica generale dopo la Tappa 1

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Sainz/Cruz Audi RS Q e-tron E2 3h28'55” 2 Loeb/Lurquin Hunter Prodrive BRX +0'10" 3 Ekstroem/Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 +0'33" 4 Chicherit/Winocq Hunter Prodrive GCK +1'03" 5 Al-Rajhi/von Zitzewitz Toyota GR Hilux T1+ +2'01" 6 Baragwanath/Cremer Century CR6-T +6'51" 7 Terranova/Haro Bravo Hunter Prodrive BRX +7'05" 8 Al-Attiyah/Baumel Toyota GR Hilux T1+ +7'07" 9 Peterhansel/Boulanger Audi RS Q e-tron E2 +8'51" 10 Przygonski/Monleon MINI JCW Plus +8'54"