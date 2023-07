Dacia parteciperà alla Dakar 2025 con Sébastien Loeb!

Dopo Ford, si aggiunge un altro nome alla lista di costruttori che hanno trovato il proprio futuro nella Dakar. Dacia farà il proprio debutto nel Rally più famoso al mondo a partire dall'edizione del 2025, con la stagione 2024 che verrà dedicata allo sviluppo dell'auto.

L'azienda rumena, appartenente al Gruppo Renault, ha annunciato nella giornata di lunedì il suo ingresso in quella che rappresenta una delle sfide più dure e leggendarie nel mondo del motorsport. Nel corso della conferenza stampa con cui ha presentato il progetto e ha illustrato i propri piani, Dacia ha anche confermato i partner tecnici e i piloti che andranno a comporre la squadra.

"È un banco di prova naturale per nuovi motori e soluzioni di guida, ma quello che forse la gente non sa è che la Dakar di ieri non è più la Dakar di oggi. Sta diventando un laboratorio per la mobilità a basse emissioni di carbonio, un impegno chiamato Dakar Future, proprio per aprire una nuova strada. Ed è questa la Mission di Dacia”, ha spiegato Denis Le Vot, amministratore della casa di Mioveni, sottolineando quanto sia importante per il marchio questo nuovo percorso sostenibile.

“Non si tratta solo di sviluppare la mobilità accessibile elettrificata di domani, ma di esportare le soluzioni a combustione e ibride del gruppo. Continueremo anche a lavorare su qualcosa di alternativo con basse emissioni di carbonio, ecco perché parteciperemo alla Dakar con i carburanti sostenibili forniti da Aramco, che sono altamente ecologici. La nostra ambizione è quella di incarnare il futuro del motore a combustione a basse emissioni, e questo si adatta perfettamente alla Dakar Future, per questo siamo così entusiasti. Si tratta di una sfida responsabile".

Sebastien Loeb e Cristina Gutiérrez

"Un altro motivo per cui partecipiamo è che questa gara ci assomiglia, il DNA di Dacia si adatta alla Dakar e viceversa. Dakar è una avventura unica. La gara è un'avventura umana, sportiva e tecnica, e anche Dacia è un'avventura, quindi andiamo dove non ci si aspetta, apriamo il nostro percorso, e le tre caratteristiche del marchio si adattano perfettamente a queste sfide, le nostre auto sono solide e robuste, fatte per stare all’aperto”.

Per affrontare questa nuova avventura, Dacia ha avviato una collaborazione con Prodrive, azienda che ha già preso parte alla Dakar in altre occasioni, mentre per quanto riguarda i carburanti sostenibili il partner tecnico sarà Aramco, già impegnato in diverse competizioni come la Formula 1 e le relative categorie propedeutiche.

Denis Le Vot non ha voluto svelare i dettagli tecnici dell’auto, la quale verrà presentata a inizio 2024, quando inizierà un intenso programma di test che vuole portare la squadra a una preparazione completa prima del grande debutto l’anno successivo.

“Dacia opera delle scelte, quando facciamo qualcosa, lo facciamo bene. Abbiamo lavorato sodo per riunire tutti, i piloti, il team, la squadra che si occuperà dello sviluppo della macchina. Non partecipiamo per arrivare al quinto o al sesto posto”, ha spiegato Le Vot quando gli sono stati chiesti gli obiettivi che si pone il marchio.

Sebastien Loeb durante l'edizione 2022 della Dakar Photo by: A.S.O.

Per quanto riguarda i piloti, l’amministratore delegato di Dacia ha confermato che a guidare la vettura saranno due eccellenze del motorsport, ovvero Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez. Entrambi hanno già preso parte alle ultime edizioni del Rally più famoso al mondo e si uniranno a un progetto sui cui lavoreranno a stretto contatto. Una collaborazione che, in realtà, Loeb e Gutierrez hanno già vissuto da vicino nel campionato Extreme E dedicato ai SUV elettrici, dove hanno trascorso insieme due anni nel team di Lewis Hamilton vincendo il titolo nella seconda stagione.

La leggenda del WRC abbandonerà quindi il team Bahrain Raid Xtrem, con l’obiettivo di dedicarsi a tempo pieno al progetto Dacia: "Sono molto felice, la Dakar è ora il mio obiettivo principale, l'ho fatta sei o sette volte, alcune volte sul podio, ma mai al primo posto, quindi spero di lottare per vincere, e con il supporto di Dacia, con un vero progetto da parte di una casa automobilistica, è una notizia eccellente per me. Sono sicuro che faremo belle cose insieme”. Ad accompagnare il francese in questa avventura sarà Fabian Lurquin, già copilota nelle ultime due edizioni.

Entusiasta anche Cristina Gutierrez, la quale proseguirà così una avventura nei rally che prosegue ormai da sette anni, soprattutto nella categoria prototipi leggeri: “Voglio ringraziare Dacia per avermi accolto. Penso sia il miglior momento della mia carriera, sono sicura che farò il massimo per dare a questo marchio i migliori risultati, per regalare degli splendidi ricordi”.