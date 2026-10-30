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ALMS | Azzurro con inserti blu e giallo per la Ferrari 499P di AF Corse
Presentata la livrea della LMH #90 del team piacentino e capitanata dal Bronze Pérez Companc, che porta con sè i colori del proprio paese già mostrati nelle gare LMP2 in IMSA.
Francesco Corghi
Pubblicato: 30 ott 2026, 15:30
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Foto di: Ferrari
La Ferrari 499P di AF Corse vestirà principalmente il colore azzurro per la stagione 2026/2027 dell'Asian Le Mans Series.
Dopo la presentazione di Cetilar Racing avvenuta lunedì in quel di Pisa, ora è il turno del team di Piacenza nello svelare la livrea della LMH del Cavallino Rampante con cui sarà in azione nella nuovissima Classe HYPERCAR della serie invernale di ACO.
Lo schema è quello utilizzato da Luís Pérez Companc sulle Oreca LMP2 con cui ha corso nell'IMSA SportsCar Championship negli ultimi anni.
L'argentino è il pilota Bronze dell'equipaggio #90 e ha scelto le tonalità del suo paese, con gli inserti blu scuro e giallo che lungo fiancate e cofano motore impreziosiscono il vestito della 499P.
Assieme al sudamericano ricordiamo che ci saranno i piloti ufficiali di Maranello, Nicklas Nielsen ed Yifei Ye, pronti a portare in dote la loro esperienza con il prototipo ibrido della Casa emiliana, nonché i successi ottenuti a Le Mans, rispettivamente, nel 2024 e 2025.
Leggi anche:
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