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ALMS | Cetilar Racing presenta la livrea della sua Ferrari 499P

Nella sede di Pisa, il team capitanato da Roberto Lacorte ha mostrato la colorazione della sua LMH #47 del Cavallino Rampante con cui sarà in azione nella prossima stagione 2026/2027 in collaborazione con AF Corse.

Francesco Corghi

Pubblicato: 27 ott 2026, 08:04

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#47 Cetilar Racing, Ferrari 499P: Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Antonio Fuoco

Foto di: Cetilar Racing

La Cetilar Racing ha mostrato la colorazione della sua Ferrari 499P con cui prenderà parte alla stagione 2026/2027 della Asian Le Mans Series, nella quale per la prima volta in griglia esordirà la categoria HYPERCAR.

Annunciato da qualche settimana, l'impegno riguardante la squadra diretta da Roberto Lacorte avverrà in collaborazione con AF Corse nella preparazione della LMH di Maranello marchiata con il #47, condotta dallo stesso pilota toscano assieme al figlio Nicola Lacorte e all'ufficiale del Cavallino Rampante, Antonio Fuoco, che conosce benissimo il team avendo corso assieme sia con le LMP2 che in GT3 in passato.

Come da tradizione, i colori Cetilar Racing fanno bella mostra di sè sul prototipo ibrido, con la solita base in blu metallizzato sulla quale si snodano le fasce verdi attorno alla calotta dell'abitacolo e la striscia sul muso, mantenendo lo schema che quest'anno porta in pista la 499P #83 nel FIA WEC.

#47 Cetilar Racing, Ferrari 499P: Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Antonio Fuoco

Foto di: Cetilar Racing

“Oggi è un gran bel giorno, una pietra miliare nella storia di Cetilar Racing: ammirare da vicino la bellissima Ferrari 499P con i nostri colori è un’emozione fortissima, che faccio fatica a descrivere a parole", ha commentato in fase di presentazione Roberto Lacorte.

"Siamo davanti ad una sfida impegnativa ma allo stesso tempo estremamente stimolante per Cetilar Racing, un nuovo capitolo, sicuramente il più rilevante, per una realtà che negli ultimi dieci anni ha scritto pagine importanti della storia dell’endurance a livello mondiale".

"La 499P è un’auto iconica, un oggetto straordinario che avrò il piacere di condividere con un fuoriclasse come Antonio Fuoco e con mio figlio Nicola, anche questo un sogno che si avvera: non vedo l’ora di scendere in pista al Paul Ricard, fra due settimane, per iniziare a concretizzarlo".

#47 Cetilar Racing, Ferrari 499P: Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Antonio Fuoco

Foto di: Cetilar Racing

Il pisano Classe 1968 ha poi rilasciato ulteriori dichiarazioni ad Italian-Endurance: "Diciamo che abbiamo dei conti aperti dalla scorsa stagione, mi sento anche responsabile della perdita del primo posto e, di conseguenza, della possibilità di aggiudicarci l'invito alla 24h di Le Mans. Ma quest'anno ci presentiamo al via con qualcosa di diverso e ringrazio la Ferrari che mi ha dato la possibilità di guidare una vettura dalla massima espressione tecnologica a livello di endurance".

"Sappiamo tutti cosa significa guidare una 499P e sentiamo una grande responsabilità nel portarla in pista, specialmente per me che sono un pilota Bronze; vogliamo dimostrare che anche questo genere di piloti possono essere protagonisti con questa vettura. Una sfida che vale tanto, non facile, ma a noi piacciono queste sfide".

"A me piacerebbe correre per la settima volta a Le Mans, fra l'altro anche il nostro #47 ha il numero 7 dentro... Ma intanto dobbiamo concentrarci su questa sfida che ci vedrà contrapposti alla 499P #90 di Luis Pérez-Companc. Probabilmente arriveranno altre Hypercar durante il campionato, intanto vediamo di fare bene qui e chissà che non arrivi un invito, magari da sfruttare portando Nicola, che non avrà altri impegni con le monoposto. Spero che FIA e ACO possano vedere bene il nostro impegno, l'anno scorso ammetto di esserci rimasto male nel non ricevere comunque un invito..."

"Correre in Hypercar nel WEC? Mi piacerebbe, ma purtroppo il regolamento non prevede la presenza di un pilota Bronze in equipaggio, cosa che invece è consentita in IMSA, dove bisogna anche dire che la gestione delle gare è molto differente. Intanto vediamo se arriva una possibilità per Le Mans in LMP2, una vettura che mi piace tantissimo".

#47 Cetilar Racing, Ferrari 499P: Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Antonio Fuoco

Foto di: Cetilar Racing

Il figlio Nicola aggiunge: “Per Cetilar Racing tutto ciò rappresenta il raggiungimento di un traguardo, al culmine di un'ascesa importante. Dalle categorie di base si è arrivati fino all'apice dell'endurance e anche del motorsport in generale".

"E penso che significhi molto per tutto il progetto. Fare parte di questo team, in questo particolare momento della storia di Cetilar Racing, è qualcosa di speciale perché ho sempre visto crescere la squadra da bordo pista e adesso mi ritrovo con loro ad essere protagonista in macchina".

"Ho avuto modo di provare la 499P in un test a Barcellona, è una vettura molto più complessa rispetto ad una monoposto e ad una GT. E' molto diversa dalla F3, anche in termini sportivi, dato che una è per le gare Sprint e questa per quelle di durata. La gestione è differente, io mi occuperò di quello centrale che è più lungo e dove la gomma andrà preservata il più possibile", ha poi analizzato ai microfoni di Italian-Endurance.

"Ad ogni modo, mi sono adattato abbastanza velocemente al mezzo e alle sue funzioni, per cui sono piuttosto tranquillo e consapevole delle mie capacità, oltre a quelle del team. Diciamo che tutto promette bene, sono riuscito ad avvicinarmi ai tempi di Antonio dopo solamente un giorno di prove, trovando il passo giusto e rendendo soddisfatti gli ingegneri, che è una cosa importante. Mi sono trovato bene a lavorare con professionisti e in un ambiente di livello come quello di Ferrari".

"Correre d'inverno in Europa sarà altresì complicato, ma avremo anche l'aiuto dei sistemi per riscaldare le gomme. Anche se Barcellona le temperature non erano altissime, siamo riusciti ad essere sui livelli richiesti e con l'aiuto degli ingegneri Ferrari potremo gestire le situazioni al meglio".

#47 Cetilar Racing, Ferrari 499P: Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Antonio Fuoco

Foto di: Cetilar Racing

Fuoco chiosa: “Ho iniziato il mio percorso con Cetilar Racing nel 2021. Da allora siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tanti programmi e preso parte a numerosi campionati. Però penso che questo sia un po’ un sogno per noi tutti. La Ferrari 499P è una vettura che ha scritto delle pagine importanti nella storia del motorsport ed avere la possibilità di guidarla rappresenta un’opportunità grandissima per tutti".

"Prendere parte a questo progetto assieme a Cetilar Racing è sicuramente qualcosa di unico, una grande occasione ed orgoglio per Roberto e Nico poter guidare questa vettura, che ha già fatto la storia del motorsport in questi anni".

"Con Cetilar abbiamo già fatto tante cose belle assieme e poter arrivare a debuttare assieme sulla 499P in questa serie è straordinario. Non sarà facile, anche perché sull'altra Ferrari i piloti avranno un po' più d'esperienza; noi dobbiamo lavorare sulle nostre cose, rimanendo concentrati e goderci l'esperienza, che è l'aspetto fondamentale".

"So che Pérez-Companc ha girato molto sulla 499P Modificata, che è un po' diversa rispetto alla LMH tradizionale, ma per un pilota Bronze le sensazioni sono già buone e quindi credo che nella prima gara potrà già metterlo in pratica".

"Vogliamo vendicare anche l'esito della scorsa stagione, siamo andati solamente vicini a vincere e spero che possiamo riprenderci quanto perso. Sono piste e condizioni diverse, ma saranno anche uguali per tutti e quindi non dobbiamo fare errori e gestire tutto al meglio, sapendo che il meteo è la sfida più grossa".

La stagione dell'Asian LMS, come noto spostata in Europa a causa della difficile situazione geopolitica che imperversa in Medio Oriente rendendo difficili gli spostamenti, inizierà al Paul Ricard il 13-15 novembre, proseguendo poi nel 2027 a Jerez (15-17 gennaio) e a Portimão (19-21 febbraio).

#47 Cetilar Racing, Ferrari 499P: Roberto Lacorte, Nicola Lacorte, Antonio Fuoco

Foto di: Cetilar Racing

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