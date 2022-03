SSP | Evan Bros svela la Yamaha 2022 di Baldassarri e Sebestyen

Carica lettore audio

Nuova stagione, nuovo regolamento, nuovi colori e nuova (o quasi) line-up: il team Evan Bros è pronto a dare il via al 2022, in cui proverà a riprendersi il titolo sfuggito lo scorso anno e lo fa con il confermato Peter Sebestyen e con il nuovo arrivato Lorenzo Baldassarri. I due portacolori del team due volte campione del mondo hanno tolto i veli oggi alle due Yamaha R6 con cui disputeranno la stagione 2022.

In un anno che sembra tornare a respirare un po’ di normalità, la Supersport parte con un regolamento rinnovato e il team Evan Bros affronta l’avventura con una line-up rafforzata, confermando la doppia moto come già visto da metà della scorsa stagione. Sebestyen continua il percorso con la squadra italiana e affiancherà Baldassarri nel suo debutto nella classe intermedia del mondiale delle derivate di serie.

Salta all’occhio la livrea, anche questa rinnovata nei colori. Rispetto allo scorso anno, è il bianco a predominare, prendendo il posto del giallo e dell’azzurro tipico Yamaha. Questo resta e si fonde con il nuovo colore scelto per le R6 di Baldassarri e Sebestyen. Non bisognerà attendere molto tempo prima di vedere le due Yamaha in azione: il 17 e 18 marzo saranno infatti ad Aragon per due giorni di test, che anticiperanno il round di apertura della stagione, sempre sulla pista spagnola il 10 aprile.

Baldassarri approda in Supersport proprio quest’anno dopo diversi anni trascorsi nel mondiale dei prototipi e l’obiettivo sembra chiaro sin da subito. Nonostante sia un rookie, punterà al miglior risultato possibile già dal primo round: “Quella 2022 sarà per me una stagione molto importante, che affronterò con grande voglia. Sono consapevole di essere un debuttante nel mondiale Supersport, ma sono altrettanto consapevole di avere alle spalle un team di prima fascia, con il quale andare a caccia di ottimi risultati. La livrea mi piace molto, è accattivante e pensata per la pista. Ora non resta che scendere in pista e farsi valere”.

Ha debuttato con Evan Bros a metà stagione e da allora ha disputato un campionato in crescita. Peter Sebestyen è entusiasta di continuare il progetto con la squadra italiana ed è pronto a lottare per le posizioni di vertice in questa stagione 2022: “La nuova livrea della moto mi trasmette dinamismo, e merita di stare nelle prime posizioni. Questo inverno ho lavorato tanto per arrivare pronto al primo round stagionale, e credo di essere sulla strada giusta. La stagione alle porte per me sarà molto importante, e non vedo l’ora di viverla insieme ad un team di altissimo livello come l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team”.

Fabio Evangelista, Team Principal Evan Bros, non vede l’ora di cominciare la stagione, con l’obiettivo di tornare in vetta: “Siamo davvero pronti ad iniziare questa nuova stagione! La nuova livrea è davvero una ventata di novità, per un 2022 per il quale non mancano le aspettative. Baldassarri è un pilota dal curriculum notevole, che dovrà ad ogni modo fronteggiare una categoria per lui nuova, mentre Sebestyen ha già dimostrato di poter ambire alle prime posizioni, e proviene da un inverno di grande lavoro. Non vediamo l’ora che si spenga il primo semaforo dell’anno”.

