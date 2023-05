SBK | Ufficiale! Toprak Razgatlioglu correrà con BMW dal 2024!

Chiuso un capitolo, se ne apre subito un altro per Toprak Razgatlioglu, che nella mattinata odierna ha annunciato l’addio a Yamaha per svelare subito i piani futuri. A partire dal 2024 infatti, il turco vestirà i colori BMW, tuffandosi in una nuova avventura che lo vede ancora impegnato nel mondiale Superbike.

Si esclude così, ancora una volta, il passaggio di Razgatlioglu in MotoGP, tanto atteso da molti già nel 2022. Le derivate di serie continuano ad essere l’obiettivo del campione del mondo 2021, che una volta tolta la tuta blu, indosserà quella della Casa di Monaco, con cui cerca nuovi stimoli. Proprio nel mondiale Superbike è approdato nel 2018 con Puccetti, con cui ha centrato il primo successo nella categoria l’anno seguente.

Passato in Yamaha nel 2020, ha poi conquistato il titolo mondiale nel 2021, interrompendo il dominio di Jonathan Rea e Kawasaki. Attualmente sta provando a contrastare l’inarrestabile Alvaro Bautista, che in sella alla Ducati è al comando della classifica e sembra essere inavvicinabile. Quest’anno Toprak vanta una vittoria, a Mandalika, ed è l’unico ad aver firmato un successo ad eccezione dello spagnolo. Al round di Misano, in programma fra due settimane, arriva in seconda posizione nella generale, pur staccato di 69 lunghezze dal campione in carica.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancora non è noto quale sarà il pilota che Razgatlioglu andrà a sostituire in BMW. Michael van der Mark, attualmente assente a causa dell’infortunio al femore e sostituito da Tom Sykes, ha un contratto in scadenza alla fine del 2023, così come Scott Redding, anche lui in scadenza al termine di quest’anno e ha mostrato segnali di malcontento all’interno del box. Ma non solo piloti: in Casa BMW si sta cercando di rinnovare la squadra con l’obiettivo di sviluppare la BMW M1000RR, che vanta un potenziale enorme, ma ancora inespresso. Il team di Monaco di Baviera è infatti alla ricerca di tecnici di primo livello.

"Un caloroso benvenuto nella famiglia BMW Motorrad Motorsport, Toprak Razgatlioglu", afferma Markus Schramm, responsabile di BMW Motorrad. "Siamo molto lieti di dargli il benvenuto nella nostra squadra di piloti ufficiali WorldSBK a partire dalla prossima stagione. Sono molto orgoglioso che Toprak abbia scelto BMW Motorrad. Questo è un passo avanti per il nostro progetto e un forte impegno per BMW Motorrad Motorsport nel Mondiale Superbike".

Marc Bongers, Direttore di BMW Motorrad Motorsport, dichiara: "Toprak Razgatlioglu è senza dubbio uno dei migliori piloti del momento. Lo ha dimostrato non solo vincendo il titolo del Campionato del Mondo 2021. Ma non è solo un pilota veloce, possiede anche una grande personalità fuori dalla pista. Siamo convinti che Toprak si inserirà molto rapidamente nella famiglia BMW Motorrad Motorsport. Non vediamo l'ora di lavorare insieme".