SBK, Portimao, Libere 1: Rea detta subito il ritmo, Toprak quarto

Lo spettacolare circuito di Portimao è teatro questo fine settimana dell'ultimo round europeo della stagione 2021, la lotta mondiale si rinnova in Algarve e l'azione entra subito nel vivo con la prima sessione di prove libere. A dettare il ritmo in questa mattinata portoghese è Jonathan Rea, che su una pista a lui congeniale stabilisce subito le gerarchie e si impone sugli avversari.

Inizia con il piede giusto il weekend del campione del mondo in carica, che ferma il cronometro sull'1'41"542 e infligge due decimi al diretto rivale in classifica Toprak Razgatlioglu. Il leader del mondiale si accoda in questo primo turno ed è costretto a inseguire, finendo il turno come secondo dei piloti Yamaha. Arranca anche il suo compagno di squadra Andrea Locatelli, che si ferma solamente in ottava posizione. A fare da apripista dei portacolori della Casa di Iwata è Garrett Gerloff.

Lo statunitense appare rinvigorito e inizia il round di Portimao con il secondo crono, subito alle spalle di Rea. Il pilota del team GRT paga 141 millesimi dalla vetta e riesce ad essere anche davanti ad Alex Lowes. L'altro pilota Kawasaki, nonostante stia recuperando dalla frattura alla mano, riesce a performare bene sul tracciato portoghese e si ferma in terza posizione, a 161 millesimi dal compagno di squadra. Viene beffato solamente da Gerloff nel finale, ma resta davanti al più favorito Razgatlioglu, a dimostrazione di quanto la Kawasaki sia favorita da questo tracciato.

L'avvio del weekend è meno esplosivo per i piloti Ducati, il primo dei quali è Loris Baz. Il francese, impegnato nel team Go Eleven anche in questo weekend in sostituzione dell'infortunato Chaz Davies, continua a mostrarsi efficace e ferma il cronometro a poco più di due decimi da Rea, piazzandosi in quinta posizione. Bas precede la Panigale V4R ufficiale di Scott Redding, che non va oltre il sesto tempo. Il britannico accusa un ritardo di più di quattro decimi e mezzo dal pilota Kawasaki. Peggio va al suo vicino di box Michael Ruben Rinaldi, che fatica in questa mattinata portoghese e non va oltre il 13esimo crono.

Inizia ad alti e bassi (così come la pista di Portimao) il fine settimana di Honda, che vede Alvaro Bautista posizionarsi in settima posizione subito dietro a Redding. Non sorride invece l'altra parte del box: Leon Haslam scivola nelle fasi iniziali e distrugge la sua CBR1000RR-R. Il pilota è illeso, ma poi non va oltre il 14esimo crono.

A chiudere la top 10 troviamo Michael van der Mark, nono con la BMW, e Axel Bassani, decimo in sella alla Panigale V4R del team Motocorsa. L'olandese è l'unico dei piloti della casa bavarese a riuscire a completare la sessione, perché Eugene Laverty cade alla Curva 8 e, come Haslam, distrugge la sua M1000R. Caduta senza conseguenze anche per Gabriele Ruiu e Samuele Cavalieri, 20esimo e 21esimo rispettivamente.