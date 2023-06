SBK | Imola per l’Emilia-Romagna: grandi sconti per i residenti

È uno degli appuntamenti più attesi della stagione, il weekend di Imola torna finalmente nel calendario del Mondiale Superbike per la prima volta dal 2019. L’iconico Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà nel weekend dal 14 al 16 luglio le derivate di serie, che daranno spettacolo dopo tre anni di assenza offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire l’azione dal vivo.

Dopo il dramma che ha colpito l’Emilia-Romagna nei giorni scorsi, la Regione, Formula Imola e l’Amministrazione Comunale hanno deciso di riservare una promozione online speciale per i residenti in Emilia-Romagna. Nella giornata del 22 giugno infatti, sul sito www.autodromoimola.it sarà possibile accedere al portale TicketOne (rivenditore di biglietti ufficiale per tutti) con la promozione dedicata: si potranno acquistare i biglietti a prezzi scontati, a partire da 30 euro per il biglietto giornaliero di sabato o domenica e 35 euro per l’abbonamento 3 giorni.

L’ultima volta che il Mondiale Superbike ha corso a Imola è stato nel 2019, dove a imporsi fu Jonathan Rea con la Kawasaki. Alvaro Bautista, grande dominatore al debutto, non era riuscito a vincere davanti al pubblico di casa Ducati, ma quest’anno proverà a firmare il suo primo successo al Santerno. L’impresa sembra scontata, il campione del mondo in carica è leader indiscusso del campionato con 86 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, secondo in classifica.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

A corto di successi a Imola anche il turco, mentre Rea è il pilota più vincente all’Autodromo dedicato a Enzo e Dino Ferrari: ben nove i successi siglati dal pluricampione del mondo, seguito da Carlos Checa, autore di cinque vittorie, e da Chaz Davies, vincitore quattro volte. Seguono poi Ruben Xaus e Regis Laconi con tre, a quota due Tom Sykes e 1 ciascuno per Troy Bayliss, Chris Vermeulen, Alex Barros, Noriyuki Haga e Michel Fabrizio.

Tutto è pronto, dunque. La prossima settimana si vola in Gran Bretagna per il round di Donington, per poi tornare in Italia (dopo il round di Misano) per l’appuntamento sull’iconico tracciato di Imola. Nel 2019 non fu disputata Gara 2 a causa della pioggia incessante, ma quest’anno il weekend di gara è stato spostato da maggio (quando si corse l’ultima volta) a luglio. Pertanto, si preannuncia un fine settimana indimenticabile.