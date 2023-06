Fotogallery MotoGP | Il test di Bautista con la Ducati Desmosedici GP In attesa di sapere dalle sue parole com'è andata, ecco una prima carrellata di immagini del test premio di Alvaro Bautista in sella alla Ducati Desmosedici GP a Misano. Il campione del mondo della SBK oggi girerà fino alle 13, poi tornerà in pista anche domani.

Di: Redazione Motorsport.com Alvaro Bautista, Ducati, Test a Misano 1 / 31 Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 2 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 3 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 4 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 5 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 6 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 7 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 8 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 9 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 10 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 11 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 12 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 13 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 14 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 15 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 16 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 17 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 18 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 19 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 20 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 21 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 22 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 23 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 24 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 25 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 26 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 27 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 28 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 29 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 30 / 31 Foto di: Matteo Cavadini Alvaro Bautista, Ducati, Misano testing 31 / 31 Foto di: Matteo Cavadini condivisioni Bet here Bet now MotoGP | Perché Honda non dà a Marquez altra scelta che lasciarla MotoGP | Bautista: "Ducati impressionante, ma mi sono adattato bene" condivisioni