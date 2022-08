SBK | Honda pronta a confermare Lecuona e Vierge, out Nakagami

Carica lettore audio

Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno debuttato quest’anno nel mondiale Superbike rendendosi autori di un esordio solido, passando dalla MotoGP e dalla Moto2 rispettivamente in sostituzione di Alvaro Bautista e Leon Haslam. Lecuona ha già conquistato un podio ad Assen, una terza posizione. Attualmente è sesto nella classifica generale, mentre Vierge è decimo e il suo miglior risultato è un quarto posto a Misano.

Mentre si pensa che Lecuona abbia già un contratto con la Honda per il 2023, si era ipotizzato che la sella di Vierge non fosse sicura al 100% e che lo spagnolo stesse considerando un ritorno in Moto2. Tuttavia, il team manager Honda Leon Camier ha parlato con Motorsport.com a Most il mese scorso, assicurando di essere felice al 100% di confermare Vierge, rivelando che la line-up del 2023 verrà annunciata molto presto.

Camier ha anche sottolineato che non è nei piani l’idea di offrire un posto a Takaaki Nakagami, che molto probabilmente perderà la sua sella in MotoGP nel team LCR Honda per far spazio ad Ai Ogura, proveniente dalla Moto2. Quando al team manager HRC SBK è stato chiesto se Nakagami fosse un’opzione per il 2023, ha risposto: “No, al momento no. Non è nei nostri piani”.

Iker Lecuona, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Con piazzamenti tra i primi dieci in tutte le gare, a parte un ritiro per un problema meccanico a Most, Lecuona ha superato il compagno di squadra Vierge di 48 punti in questa stagione fino ad ora e ha concluso davanti al connazionale 13 gare su 18. Inoltre, Lecuona ha fatto parte della squadra che ha ottenuto la vittoria alla 8 Ore di Suzuka dal 2014, la prima dal 2014. Lo spagnolo che ha ricevuto il plauso per il ritmo mostrato nella sua prima uscita sul famoso circuito giapponese.

Tuttavia, Camier ha sottolineato che sarebbe ingiusto giudicare Vierge solo in base ai risultati ottenuti finora in Superbike, evidenziando l'impatto di un grave incidente a Misano che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico per la frattura della mano destra, oltre agli effetti di un infortunio pre-stagionale.

"So che quest'anno da fuori sembra che Xavi sia stato messo in ombra da Iker, ma in realtà non è così", ha detto Leon Camier. "Ha avuto due infortuni, come la rottura del polso con sei fratture a Misano. E se si guarda alla superpole di Misano, le sue prestazioni sono state incredibili. Prima di questo, all'inizio dell'anno si è rotto due costole, quindi ad Aragon ha corso in modo incredibile e aveva due costole rotte. Inoltre, ad Assen la settimana successiva, il cambio di direzione è stato davvero difficile per lui. I dati dimostrano che non riusciva a cambiare direzione in modo corretto a causa delle costole. Quando vive un fine settimana normale, in cui tutto fila liscio, la sua velocità è davvero molto buona".

Da parte sua, Vierge ha chiarito che vorrebbe continuare a correre con il marchio giapponese nelle derivate di serie per un'altra stagione, respingendo le voci di un suo ritorno nel paddock del motomondiale: "Sono molto contento della Honda e di tutta la squadra, e credo che anche loro siano contenti di me. Penso che dopo la pausa estiva avremo altre notizie. Non ne abbiamo parlato molto, ma siamo contenti l'uno dell'altro. Sono molto contento della mia posizione, sento di essere in una squadra molto competitiva, è una cosa bella per ogni pilota essere in fabbrica. Stiamo facendo grandi progressi. Naturalmente non stiamo lottando per le posizioni che vogliamo e che meritiamo, ma la Honda sta lavorando molto duramente, anche io per capire come prendere il massimo. Se continueremo così, arriveremo".

Xavi Vierge, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il nome di Axel Bassani è stato un altro di quelli collegati a Honda al posto di Vierge nel 2023, dopo un altro incredibile inizio di stagione con la sua Ducati privata Motocorsa Racing. Tuttavia, quando a Most gli sono state poste domande sulla possibilità di un passaggio alla Honda, Bassani si è limitato a commentare: "Sono concentrato sulla pista, le cose fuori dalla pista le lascio al mio manager".