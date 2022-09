SBK | Toprak esclusivo: "Avere il numero 1 mi ha messo troppa pressione"

Carica lettore audio

Nel 2021 Toprak Razgatlioglu non ha commesso alcun errore, dimostrando di essere l'unico in grado di mettere un freno all'egemonia di Jonathan Rea. Ci è riuscito a Mandalika, dove ha vinto il suo primo titolo, diventando il primo turco a conquistare un mondiale in Superbike e interrompendo la sequenza di vittorie del pilota Kawasaki.

Ciò che aveva maggiormente colpito del portacolori Yamaha erano la sua lucidità e la freddezza che mostrava in pista. Eppure ogni pilota, anche il più irreprensibile, nasconde un lato umano e fragile. Toprak non è esente da questo e soprattutto nella prima fase di questa stagione ha mostrato il suo lato più debole. Le difficoltà dei primi round hanno portato il campione in carica a rincorrere con fatica, dando modo di pensare che forse il titolo potesse averlo distratto e lo avesse portato a montarsi la testa.

Per tutta risposta, Razgatlioglu ha iniziato a inanellare buoni risultati, conquistando la sua prima tripletta in Superbike a Donington e ricucendo il distacco da Jonathan Rea e Alvaro Bautista, rilanciandosi nella lotta mondiale e dando prova di non essere cambiato dopo aver indossato il numero 1 sulla carena.

A questo proposito, Toprak si racconta nella seconda parte dell'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com (potete leggere la prima parte QUI).

Stai dimostrando di essere lo stesso Toprak dello scorso anno. In molti hanno affermato che ti fossi montato la testa e che non fossi più il pilota che abbiamo visto nel 2021.

“Sono sempre lo stesso, non sono cambiato dopo aver vinto il titolo. Anzi, mi piace sempre parlare al plurale, dire ‘noi’. Siamo una squadra...spero che quest’anno riusciamo ad essere di nuovo campioni del mondo. Non so come andrà, ma qualunque cosa succeda io userò il numero 54 e non il numero 1. Quest’anno ho usato il numero 1 per Yamaha, ma se quest’anno dovessimo vincere ancora, il mio sogno è di continuare con il mio numero”.

Quindi ti piacerebbe che il 54 diventasse un po’ il tuo simbolo.

“Mi sento molto più a mio agio con il 54. Sai, il numero 1 non è sempre con te, invece il 54 è il mio numero, è il mio simbolo, è rappresentativo”.

Tornando alla pista, in questa seconda parte di stagione arriveranno diverse piste. Ce n’è una che preferisci o altre in cui magari pensi di trovare più difficoltà?

“Per me Barcellona sarà una pista molto difficile, con le curve lunghe e veloci. Non si adattano troppo al mio stile di guida, ma in questo senso cerco di migliorare il mio stile di guida. L’anno scorso non siamo andati troppo male lì, abbiamo solo avuto un problema di crollo della gomma posteriore e abbiamo comunque chiuso la gara in seconda posizione. Quest’anno proverò a vincere di nuovo, ma Bautista è molto forte. Tra le mie piste preferite in assoluto ci sono Magny-Cours, Donington e Portimao, ma in realtà mi piacciono un po’ tutti i tracciati”.

Proprio a Portimao lo scorso anno abbiamo pensato tutti che il campionato fosse sul filo del rasoio.

“Sì, è stato un weekend strano. Mi si è rotta la carena finendo sulla ruota anteriore e sono caduto. Ma l’anno scorso per me è stato il migliore, perché nonostante le cadute e qualche problema tecnico abbiamo potuto lottare per il campionato e vincerlo. Ci concentravamo solo sulle gare però, non sui punti. Alla fine siamo diventati campioni del mondo ed è stato importante sia per Yamaha che per me. Tutti hanno potuto vedere che nonostante le difficoltà siamo riusciti ad essere competitivi. Quest’anno vogliamo essere come nel 2021, magari non riusciremo a confermarci, ma ci proveremo”.

Tu e Yamaha state dando prova di questo avendo vinto le ultime gare e recuperando punti in campionato. Per questo e per il titolo del 2021, Yamaha ti ha fatto un regalo...la MotoGP! Quali sensazioni hai avuto?

“Devo ringraziare Yamaha, perché il 2021 è stato un anno bellissimo! Ogni bambino ha il sogno della MotoGP...e io sono riuscito a realizzarlo. Non ho fatto molti giri, ho girato solo un paio d’ore, poi ha iniziato a piovere. Ma comunque ho guidato una MotoGP e sono stato il primo pilota turco a farlo! È una moto molto difficile, bisogna adattarsi, ma per me è molto strana la posizione, perché è alta e a me non piace così. Io sto sempre molto basso e questo è il mio stile. Non è stato semplice guidare così, ma è stato solo un test, mi sono divertito. Al momento mi concentro sul mio lavoro in Superbike, quest’anno e il prossimo per me sono importanti, perché ho un contratto fino al 2023”.

“So che la MotoGP ora ha un livello molto alto, ma il paddock della Superbike è bellissimo, io mi sento come se fossi a casa mia. Magari correrò solo in Superbike o forse un giorno andrò in MotoGP. Ma lo farò solo a condizione di avere una moto ufficiale! Al momento non ci penso, anche perché non è il mio sogno. Il mio sogno più grande era diventare campione del mondo e l’ho realizzato. Non dico no a prescindere alla MotoGP”.

Preferiresti vincere un solo titolo in MotoGP o diventare una leggenda della Superbike?

“È una buona domanda questa. Non so, forse nel 2024 andrò in MotoGP, ma in quel caso spero di lottare per il campionato. Se vado lì, il mio sogno e il mio obiettivo è quello di lottare per le posizioni di vertice. Non voglio andare lì solo per dire ‘sono un pilota della MotoGP’. Non mi piace questa cosa, non voglio stare lì solo per fare presenza. Io voglio lottare per il podio, se non posso farlo, allora non mi interessa correre in MotoGP. Forse un giorno, se andassi e lottassi per la vetta, sarebbe buono. Ma correre in MotoGP per finire decimo non è proprio nel mio interesse, allora resto in Superbike. È meglio vincere più titoli in Superbike, come Jonathan Rea”.

Quest’anno stai lottando per il mondiale contro Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Ma lo scorso anno hai battuto una leggenda della Superbike!

“Johnny è un pilota molto veloce ed è un gran combattente. Lo scorso anno abbiamo lottato moltissimo, ma quest’anno si è inserito Bautista, siamo sempre noi tre a darci battaglia. È molto meglio, perché chi ci guarda vede non un duello, ma una battaglia a tre. Lo scorso anno c’era anche Scott Redding che era molto forte, mi ricordo la gara di Most, che è stata bellissima. Non mi sono mai arreso e ho sempre spinto fino all’ultimo giro. Quest’anno per esempio ho aspettato qualche giro per conservare la gomma, l’anno scorso non l’avrei mai fatto. Serve anche questo per migliorare, impariamo ogni anno. Ora guido meglio e con più facilità”.