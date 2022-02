WRC | Svezia, PS1: Tanak di un soffio su Rovanpera

Carica lettore audio

Ott Tänak/Martin Järveoja hanno ottenuto il miglior crono nella PS1 del Rally di Svezia, coi piloti del FIA WRC che si sono alzati di buon ora per affrontare i 14,98km della tratta "Kroksjö".

Al termine del percorso innevato, l'equipaggio della Hyundai Motorsport ha portato al traguardo la i20 N in 8'34"1, precedendo per soli 0"4 la Toyota GR Yaris di Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, che ieri erano stati i più veloci nello Shakedown, ma che oggi avranno il problema di essere i primi ad entrare in azione e dunque a 'pulire' il fondo per tutti gli altri.

Ottimo terzo crono per la Hyundai di Oliver Solberg/Elliott Edmondson, che essendo fra gli ultimi della Classe Rally1 a partire hanno il beneficio di trovarsi il percorso 'battuto' da chi li precede nell'ordine di partenza. Nonostante ciò, il figlio d'arte non si è detto felice delle cambiate di marcia che gli hanno fatto perdere parecchio tempo in diversi punti, ma senza mostrarsi preoccupato.

A seguire troviamo i loro compagni di squadra Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe con 1"8 di ritardo dalla vetta e appena 0"1 sulla Toyota dei rientranti Esapekka Lappi/Janne Ferm, mentre i loro colleghi Elfyn Evans/Scott Martin hanno ottenuto il sesto tempo dopo aver commesso una sbavatura che ha strappato via la parte posteriore sinistra del paraurti.

Craig Breen/Paul Nagle si trovano invece settimi a 7"4 dai leader e sono i migliori delle Ford Puma di M-Sport, con dietro la Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston.

Al nono posto assoluto abbiamo anche Jari Huttunen/Mikko Lukka al volante della Ford Fiesta R5 della M-Sport con cui guidano la Classe WRC2.

La Top10 generale è completata Gus Greensmith/Jonas Andersson, resisi protagonisti di un 'lungo' in frenata che fortunatamente per loro si è concluso con una piccola botta frontale contro la banchina di neve, senza rovinare troppo la loro Puma.

L'ultima Ford della M-Sport in gara, quella di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, ha ottenuto il 12° tempo al traguardo, col francese che ha ammesso di cercare ancora la giusta confidenza dopo il tremendo volo nel burrone al Monte-Carlo. Davanti a loro si piazzano Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjærmoen sulla Volkswagen Polo GTI R5.