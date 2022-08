WRC | Rally Ypres, PS10: Incidente di Breen. Stage interrotta

Carica lettore audio

La Prova Speciale 10 del Rally Ypres, la Dikkebus 1 di 14,29 chilometri, è stata teatro di un incidente che ha costretto la Direzione Gara a interrompere la stage e poi a esporre la bandiera rossa.

Craig Breen e Paul Nagle sono usciti di strada dopo aver affrontato in modo non appropriato una curva sinistrorsa. Troppo veloce la percorrenza, troppo poco grip in uscita di curva per mantenerli in strada.

In questo modo la Ford Puma Rally1 numero 42 è scivolata verso l'esterno, finendo nel fosso e capottando un paio di volte. Breen e Nagle sono usciti immediatamente dall'abitacolo della vettura, rimasta capottata sul tettuccio e bloccata nel fosso.

Pochi istanti dopo i freni anteriori ancora incandescenti hanno dato fuoco all'erba del fosso, rimasta a contatto con i dischi. A quel punto l'equipaggio britannico ha chiesto l'aiuto di Gus Greensmith e Jonas Andersson, chiedendo in prestito anche il loro estintore per spegnere l'incendio.

Il fuoco è stato domato rapidamente anche grazie all'intervento del pubblico presente nella zona. Per M-Sport la PS10 è stata un vero calvario. Non solo l'incidente che ha costretto Breen al ritiro, ma anche un'uscita di strada dello stesso Greensmith in cui il pilota inglese ha divelto la sospensione posteriore sinistra della sua Puma.

E non è tutto: sebbene Adrien Fourmaux abbia ottenuto un ottimo tempo in speciale, nella stessa curva in cui è uscito Breen - pochi minuti prima - ha rischiato di uscire. Il francese, così come Breen, aveva una nota troppo ottimista e solo la presenza di balle di fieno all'esterno della curva ha consentito ad Adrien di salvarsi e continuare.

L'impatto tra la Puma di Fourmaux e le balle di fieno ha fatto sì che queste finissero nel fosso, non potendo così aiutare nello stesso modo Breen.

Le preoccupazioni, però, non risiedono solo in casa M-Sport. Ott Tanak, dopo aver terminato la prova in modalità "road mode" per la bandiera rossa esposta, ha affermato di aver avvertito un problema alla trasmissione sulla sua i20 N Rally1. L'entità, però, è ancora tutta da verificare, sebbene l'estone di Hyundai Motorsport si sia dichiarato preoccupato per ciò che ha avvertito.