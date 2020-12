WRC, niente sosta per Hyundai: fa test in Francia con le Pirelli

Neanche il tempo di godersi il meritato titolo Mondiale Costruttori portato a casa alla fine del Mondiale 2020 di WRC, che Hyundai Motorsport si trova già al lavoro in vista del 2021.

Il team diretto da Andrea Adamo si è spostato da Monza - sede dell'ACI Rally Monza Italia, ultimo appuntamento del WRC 2020 - in Francia per disputare i primi test pre Monte-Carlo, prima gara del Mondiale 2021 che si terrà dal 21 al 24 gennaio.

La vera, grande novità di questi test che vede protagonista Hyundai sono le coperture Pirelli. Michelin ha lasciato il WRC proprio alla fine della gara brianzola, con Pirelli che dal 2021 diverrà fornitrice unica di pneumatici della classe regina del WRC.

Oggi Hyundai ha iniziato i suoi test mettendo al volante della i20 Coupé WRC l'equipaggio campione del mondo 2019 formato da Ott Tanak e Martin Jarveoja.

L'equipaggio estone ha provato su un fondo innevato, ma anche asfalto asciutto, bagnato e con ghiaccio. Questo ha permesso al team di provare sia le Pirelli PZero WRC SS, ossia le SuperSoft, mescole esclusive per Monte-Carlo, che le Pirelli Sottozero STZ-B, ossia mescole da condizioni miste proprio per il Rallye Monte-Carlo. (Cliccate QUI per saperne di più sulla gamma 2021 di Pirelli per le vetture WRC Plus).

Nella giornata odierna Hyundai ha anche provato una nuova aerodinamica anteriore che potrebbe essere introdotta proprio a partire dal Rallye Monte-Carlo. Si tratta dell'aggiunta di due paratie verticali sugli upper flap che hanno il compito di conferire carico aerodinamico alla i20 e di indirizzare al meglio i vortici d'aria nella parte posteriore della vettura.

Questa soluzione è già stata provata da Ott Tanak nel corso di una gara test svolta poche settimane fa. La stessa soluzione dovrebbe essere provata anche nei prossimi giorni di test, così da essere eventualmente deliberata per la prossima stagione.

Il team Hyundai Motorsport ha fatto sapere che, oltre alla giornata odierna, sarà impegnata anche domani e dopodomani per far provare la vettura con le Pirelli anche agli altri 2 equipaggi a disposizione della Casa coreana, ovvero quello formato da Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul e da Dani Sordo.

Si tratta di una notizia importante, perché Dani Sordo potrebbe far parte della line up Hyundai anche per il 2021. Se così fosse, sarebbe una conferma molto importante dopo l'annata strepitosa di cui è stato protagonista lo spagnolo nativo di Torrelavega.

Rimane il punto interrogativo su chi navigherà Dani nei test e a partire dalla prossima stagione, perché il suo copilota Carlos Del Barrio ha fatto sapere proprio ieri di aver interrotto il sodalizio con Dani che durava dal novembre 2017 e che è coinciso con la crescita esponenziale dell'esperto iberico nel corso delle ultime 2 stagioni.

Nel corso dei prossimo giorni anche Toyota inizierà a svolgere i primi test per il Rallye Monte-Carlo in modo tale da conoscere le gomme Pirelli con cui dovrà correre a partire dalla prossima stagione. Più nebulosi, invece, i piani di M-Sport.