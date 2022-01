WRC | Loeb è già tornato dalla Dakar per provare la Puma Rally1

Neanche il tempo di festeggiare il secondo posto assoluto alla 44esima edizione della Dakar, che Sébastien Loeb si è proiettato subito nel futuro per svolgere i test di preparazione al Rallye Monte-Carlo, gara d'apertura del WRC 2022.

Questa mattina il 9 volte campione del mondo rally è atterrato nelle campagne di Gap con un elicottero privato dopo aver preso il volo da Jeddah per la Francia e, nel primo pomeriggio, si è messo al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid EcoBoost per preparare il suo assetto base in vista di Monte-Carlo.

Loeb ha sfruttato le strade a nord di Gap - quest'anno non saranno prese in considerazione per il percorso ufficiale del Rallye Monte-Carlo - per riprendere confidenza con la Ford Puma dopo aver guidato per 2 settimane di fila la Hunter realizzata da Prodrive e gestita dal team Bahrain Raid Xtreme in Arabia Saudita.

Loeb ha svolto regolarmente la sua giornata di prove, utilizzando la test-car riparata nei giorni scorsi in poche ore dai meccanici di M-Sport dopo il brutto incidente che ha coinvolto Craig Breen e Paul Nagle nella seconda giornata di test svolta questa settimana (il giorno prima aveva provato Adrien Fourmaux con Alex Coria).

Così i test di M-Sport in vista del Rallye Monte-Carlo si sono compiuti senza troppi stravolgimenti, sebbene l'incidente di Breen abbia fatto temere di dover calendarizzare nuovamente le giornate di prove di Gus Greensmith e dello stesso Sébastien Loeb.

A Cockermouth, intanto, M-Sport ha provveduto a realizzare le quattro vetture che prenderanno parte al Rallye Monte-Carlo con i 3 equipaggi ufficiali più la quarta Puma dedicata a Sébastien Loeb.

Ricordiamo che Sébastien Loeb ha colto il secondo posto assoluto nella categoria Auto alla Dakar 2022, venendo battuto dal solo Nasser Al-Attiyah al volante della Toyota Hilux 4X4 ufficiale. Loeb ha vinto 2 tappe, le prime da quando corre per il team Bahrain Raid Xtreme, mostrando come la Hunter sia cresciuta in maniera esponenziale dall'anno scorso e che il carburante ecosostenibile non abbia influenzato le prestazioni della vettura britannica.

Rimane ancora da definire se e quanti rally farà Loeb nel corso della stagione 2022 del WRC. Per ora l'unico programmato con M-Sport è il Rallye Monte-Carlo, che andrà in scena dal 20 al 23 di questo mese.