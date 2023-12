WRC | Kalle Rovanpera vuole sperimentare il GT nel 2024

Il 23enne avrà più tempo libero a disposizione l'anno prossimo, dopo aver scelto di completare solo un programma parziale nel WRC per ricaricare le batterie, prima di tornare a gareggiare a tempo pieno nel 2025.

Rovanpera è un ammiratore di ogni forma di motorsport e nel suo annuncio del mese scorso ha dichiarato che l'anno prossimo intende gareggiare in eventi diversi dal rally. Il finlandese è un appassionato di drifting e quest'anno è stato visto partecipare ad eventi di questa disciplina in Europa e in Giappone.

Tuttavia, parlando in una conferenza stampa in occasione del Gala di premiazione della FIA a Baku, Rovanpera ha dichiarato di voler testare una vettura GT il prossimo anno.

"In realtà, ora stiamo pianificando di fare almeno qualche test con delle vetture GT e se tutto va bene perché non fare anche una gara?", ha detto Rovanpera quando Motorsport.com gli ha chiesto dei suoi piani al di fuori dei rally per il prossimo anno.

All'inizio di quest'anno, Rovanpera ha guidato una McLaren Senna su un circuito come parte di un video promozionale con le ex stelle della F1 Mika Hakkinen e David Coulthard.

Photo by: Tomasz Kaliński Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Il pilota della Toyota non è l'unico pilota di rally ad essersi cimentato di recente nelle corse su circuito. L'otto volte campione del mondo Sebastien Ogier, compagno di squadra di Rovanpera, ha disputato un programma parziale con un prototipo LMP2 nel FIA WEC nella scorsa stagione.

Colin McRae, campione WRC nel 1995, è un altro pilota che ha corso con auto GT: è famoso per aver affrontato la 24 Ore di Le Mans del 2004, insieme a Darren Turner e Rickard Rydell, su una Ferrari 550-GTS Maranello gestita dalla Prodrive.

Anche il copilota di Rovanpera, Jonne Halttunen, ha fatto chiarezza sui suoi piani per il prossimo anno, rivelando di voler passare al ruolo di commentatore televisivo.

"Sono molto contento di fare una stagione parziale, perché è molto faticoso fare una stagione completa nel WRC", ha detto Halttunen. "Per noi non è solo la gara, per me ogni evento dura due settimane, quindi penso che mi concentrerò su me stesso e magari farò il commentatore".