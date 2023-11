WRC | Colpo di scena: Rovanpera correrà part time nel 2024!

La notizia è di quelle che fa tremare i muri, specialmente se si tratta di un due volte campione del mondo in carica. Kalle Rovanpera ha rinnovato il proprio contratto con Toyota Racing, e questo è pluriennale, ma non correrà più da pilota titolare nella prossima stagione.

Il finlandese, classe 2000, ha deciso di non prendere parte all'intero Mondiale Rally 2024, ma solo ad alcuni eventi selezionati che saranno decisi più avanti nel corso della stagione.

Si tratta di una scelta molto pesante e per diversi motivi. Toyota non potrà contare sulla propria punta di diamante per concorrere alla conquista del titolo iridato Piloti, il WRC perde per la seconda volta in pochi anni il campione del mondo in carica da titolare (era capitato con Sébastien Ogier due anni fa) e il Mondiale si impoverisce di talento, almeno in alcune tappe.

"L'anno prossimo sarà diverso per me e Jonne (Halttunen, il suo copilota. ndr). Vedremo un po' di cambiamenti", ha spiegato Rovanpera. Sarà interessante, correremo metà della stagione e dietro questa scelta ci sono un po' di ragioni. Quella più grande è legata al fatto che ormai corriamo nei rally da tanto tempo e abbiamo semplicemente avvertito che fosse un buon momento per prenderci una pausa per ricaricare le batterie e avere più tempo per noi, avendo in futuro più energia per gli anni a venire".

"Chiaramente siamo molto giovani e non siamo nei rally da tanto tempo nel WRC, ma vengo da tanti anni in cui ho corso intere stagioni anche nelle categorie minori e quando sei giovane e la maggior parte del tempo spendi tempo nei rally, questo tempo ti sembra enorme. Dunque è un buon momento per staccare un po' la spina e riposare".

Photo by: McKlein / Motorsport Images Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

"Questa stagione ci ha richiesto tanta energia, dunque questa è ala ragione principale. Siamo in viaggio per tutto il mondo e lo siamo per la maggior parte del tempo. E quando stai lottando per i titoli e le vittorie tutte le volte, mentalmente sei nella modalità competizione tutto l'anno e questo richiede un grande sforzo e grande forza per farlo".

"Il mio contratto con Toyota è pluriennale, dunque di sicuro sarò part time solo nel 2024, per poi tornare a lottare per i titoli dal 2025 e farlo a tempo pieno", ha concluso Rovanpera.

Toyota è stata costretta a rivedere la propria line up piloti per il 2024. Non a caso Elfyn Evans potrà avere un'altra grande opportunità per vincere il primo titolo iridato della carriera. Il gallese diventa il pilota di punta per la prossima stagione, con Takamoto Katsuta che prenderà il posto di Kalle Rovanpera e diverrà il secondo pilota titolare chiamato a correre in tutti gli eventi della stagione.

La terza vettura sarà condivisa dai piloti più talentuosi del WRC, ossia Sébastien Ogier e proprio Kalle Rovanpera. Una scelta lecita, quella del 23enne, ma destinata a fare rumore.

Almeno dal punto di vista degli equipaggi, Hyundai Motorsport sembra destinata a trovarsi come naturale favorita per il prossimo anno con il ritorno di Ott Tanak e la presenza costante di Thierry Neuville. Un Mondiale, quello 2024, che si preannuncia ancora una volta un affare per due: Toyota contro Hyundai, mentre M-Sport ha già deciso da tempo di tornare ad affidarsi ai giovani e, salvo miracoli sportivi, a fare la parte da comprimaria.