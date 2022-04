WRC | Croazia, PS3-4: Rovanpera allunga su Neuville

Carica lettore audio

Continua la marcia di Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen al Rally di Croazia, terzo appuntamento stagionale del FIA WRC che ha visto i protagonisti affrontare la PS3 "Krašić-Vrškovac 1" (11,11km) e la PS4 "Pećurkovo Brdo-Mrežnički Novaki 1" (9,11km), sempre in condizioni piuttosto ostiche dovute a pioggia e temperature basse.

L'equipaggio della Toyota è stato impeccabile ancora una volta, vincendo la PS4 e mettendo sempre la GR Yaris davanti alla Hyundai i20 N di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, che seppur vicinissimi ai rivali ora si ritrovano con 12"5 da recuperare in classifica generale.

I belgi sono ancora secondi, ma nella PS3 hanno rischiato moltissimo andando in sbandata dopo alcune curve, errore che sarebbe potuto costargli molto caro e che invece hanno in un qualche modo rattoppato.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Terzi troviamo sempre i loro compagni Ott Tänak/Martin Järveoja, che però non sono soddisfatti delle prestazioni attuali e vedono incrementare a 47"3 il ritardo dalla vetta, mentre gli ottimi Craig Breen/Paul Nagle si avvicinano a loro con la Ford Puma della M-Sport portandosi ad 1"9 dal podio.

Restando in casa M-Sport, restano in Top5 Gus Greensmith/Jonas Andersson, anche se a più di mezzo minuto dai compagni di marchio che li precedono, mentre nella PS3 hanno dovuto alzare bandiera bianca Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, andati in testacoda e piombati in un giardino di una casa saltando il fossato a bordo strada.

La Puma ne è uscita malconcia e la coppia francese non ha potuto proseguire, lasciando così il sesto posto generale alla Hyundai di Oliver Solberg/Elliott Edmondson, che guadagnano qualcosina sulla Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

La Yaris del nipponico vede ormai in scia quella di Elfyn Evans/Scott Martin, vincitori della PS3 e ottavi a soli 4"5 dal settimo posto, seppur una PS4 non brillante.

Essendosi ritirati Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais al termine della PS2 per la terza foratura riportata dalla loro Puma, guadagnano l'ottavo posto della classifica generale Yohan Rossel/Valentin Sarreaud al volante della Citroën C3 Rally2 di PH Sport con cui guidano la Classe WRC2.

Alle loro spalle salgono le Škoda Fabia Rally2 Evo di Chris Ingram/Craig Drew e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT) a completare il podio della categoria.

Nel pomeriggio si ricomincia alle ore 15;05 con la ripetizione delle quattro tratte appena affrontate, portando a termine la Tappa 1.