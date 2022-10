WRC | Breen ha scelto Fulton come navigatore: debutta in Giappone

Carica lettore audio

Sarà James Fulton ad affiancare Craig Breen per l'ultima gara del WRC 2022 prevista in Giappone.

Qualche giorno fa il navigatore Paul Nagle aveva annunciato che dopo il Rally di Spagna della prossima settimana si fermerà appendendo il casco al chiodo, dunque l'irlandese ha dovuto cercare un nuovo co-pilota.

La scelta è ricaduta sul 30enne suo connazionale, molto esperto ma mai salito su una Rally1, dunque sono stati svolti alcuni test proprio per fargli conoscere la Ford Puma e condividere meglio le note con il portacolori di M-Sport.

"Non ho molto da dire se non che sono felicissimo di avere questa opportunità, dato che arrivare nella prima categoria del WRC è qualcosa a cui aspiro da un po' di tempo, naturalmente, come ogni co-pilota", ha detto Fulton, che debutterà nel Rally del Giappone a metà novembre.

"Ho lavorato con Craig per un po' e ho fatto un paio di test con la Puma, quindi non vedo l'ora di far crescere il rapporto con lui e con la vettura, oltre che con la squadra. Non vedo l'ora di mettermi all'opera e di fare il miglior lavoro possibile".

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Breen aggiunge: "Io e Paul abbiamo parlato per un po' e capisco perfettamente il suo pensiero. Ha gareggiato ai massimi livelli per tanto tempo e vuole passarne di più con la sua famiglia. Sarà comunque strano correre senza di lui".

"Ho piena fiducia in James. Ha una buona esperienza; ha partecipato agli ultimi test con noi e sarà in macchina per il Giappone, il che gli permetterà di fare esperienza in vista della prossima stagione".

"Anche Paul si unirà a noi in Giappone per sistemare le ultime cose e rassicurare James, che ha già corso parecchio negli ultimi due anni di WRC, ma che si troverà a fare un ulteriore salto in avanti. Sono sicuro che se la caverà".

"Ha guardato tanti onboard e come sono le PS, mi sembra già di averlo avuto al mio fianco da tempo".