WRC | Abiteboul: "Sarà dura gestire Tanak e Neuville"

Due galli in un pollaio, spesso, non hanno portato a risultati eccellenti nel motorsport. Eppure per cercare di battere o, quantomeno di lottare ad armi quasi pari con Toyota Racing, Hyundai Motorsport ha dovuto mettere assieme la stessa formazione piloti che nel 2022 aveva portato a 5 successi complessivi nella stagione.

Il ritorno di Ott Tanak ad Alzenau dopo una sola stagione è la prima pietra su cui Hyundai deve costruire il proprio rilancio. L'estone torna accanto a Thierry Neuville e starà al team cercare di gestire i due piloti, che in passato hanno mostrato di non amarsi, utilizzando un eufemismo.

Riprendere Tanak e affiancarlo a Neuville è una dichiarazione d'intenti da parte di Hyundai, sebbene il suo team principal - Cyril Abiteboul - non la pensi in questo modo. Secondo lui è troppo presto per creare aspettative e avere obiettivi chiari per il 2024, ma partendo dai due piloti ora sotto contratto è logico aspettarsi molto di più di quanto ottenuto in questa deludente campagna 2023.

"Penso che sia un po' troppo presto per parlare di obiettivi del prossimo anno", ha dichiarato Abiteboul a Motorsport.com. "Credo che nel motorsport l'obiettivo sia relativo a ciò che sta succedendo dall'altra parte e dal tipo di competizione a cui prendi parte".

"Io credo siamo primi ad annunciare i nostri piani per il prossimo anno per due vetture e ci prenderemo del tempo per decidere sulla terza macchina ed, eventualmente, sulla squadra".

"Ma prima di dire cosa vogliamo ottenere il prossimo anno voglio vedere che tipo di campionato sarà, ma di sicuro le priorità saranno differenti considerando che abbiamo due piloti in grado di vincere dei rally e due piloti che lottano sempre per il titolo".

"Di sicuro sarà dura gestire i due piloti. Ma penso che l'organizzazione sia fatta per quello. Però non credo che sarebbero stati pronti per vincere quest'anno. Dopo una stagione in cui abbiamo imparato, sono sicuro che riusciremo a gestire e a eseguire bene le cose nel 2023".

"Loro (Thierry e Ott) nella passata stagione hanno estratto il meglio l'uno dall'altro. La squadra ha vinto 5 gare con una vettura che, a quanto mi dicono, non era molto competitiva e affidabile. Quindi credo che questo dica qualcosa".

"Quest'anno abbiamo ottenuto una sola vittoria, quindi non faremo lo stesso in termini di numero di vittorie. Credo che la vettura sia un po' più competitiva e affidabile rispetto allo scorso anno".