WEC | United Autosports scommette su Cottingham per il 2024

James Cottingham farà il suo debutto nel FIA World Endurance Championship con la United Autosports per la stagione 2024.

Il brittanico è stato scelto come pilota Bronze da schierare sulla McLaren #59 in Classe LMGT3 assieme al già annunciato Grégoire Saucy, in attesa di scoprire chi sarà il terzo ed ultimo concorrente dell'equipaggio.

Cottingham ha già avuto modo di correre con la 720S GT3 Evo, prendendo parte all'edizione 2023 della 24h di Dubai con la 7TSIX e impegnato anche in Asian Le Mans Series con Optimum Motorsport. In carriera ha lottato per il titolo nel GT britannico.

#69 Optimum Motorsport McLaren 720S GT3: Sam De Haan, James Cottingham, Tom Gamble Photo by: Asian Le Mans Series

"È stato un mio sogno fin da bambino correre a Le Mans e partecipare a un campionato del mondo e, dopo solo due anni e mezzo di gare nel motorsport moderno, non pensavo che avrei avuto questa opportunità", ammette Cottingham.

"Con tutto quello che ho fatto negli ultimi due anni, tra cui il British GT, la 12 Ore del Golfo, la 24 Ore di Spa e la 24 Ore di Dubai, sono pronto per questa nuova sfida. Mi piace molto guidare la McLaren e quest'anno mi dedicherò totalmente al FIA WEC".

Ora alla United Autosports non resta che annunciare pure l'equipaggio della seconda auto, iscritta con il #95 e sulla quale per il momento c'è il solo Marino Sato.