WEC | Isotta Fraschini Duqueine ingaggia Serravalle per il 2024

Antonio Serravalle è un nuovo pilota di Isotta Fraschini Duqueine per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

L’italo-canadese sarà uno dei tre piloti che la squadra dello storico marchio milanese schiererà in Classe Hypercar a bordo della Tipo 6 LMH-Competizione #11.

21 anni con papà calabrese, Serravalle si è fatto le ossa sulle monoposto tra Formula 3 americana, Indy Lights ed Indy Pro 2000, per poi affrontare esperienze anche sui prototipi LMP3, correndo lo scorso anno la 24h di Daytona.

Ad attenderlo ora una nuovissima avventura nella massima serie endurance, con esordio in Qatar per la 1812 Km del 2 marzo, preceduta come noto dai test del Prologo la settimana prima.

#11 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C: Jean-Karl Vernay, Alex Garcia Photo by: Isotta Fraschini

"Sono incredibilmente onorato di gareggiare al fianco di marchi automobilistici rinomati come Isotta Fraschini e Michelotto Engineering, con la loro ricca storia", ha dichiarato Serravalle.

"Far parte della prestigiosa serie di gare del WEC, in particolare nella categoria Hypercar di alto livello è davvero surreale. Ringrazio Duqueine e Remstar Management per aver creduto in me e per avermi dato questa straordinaria opportunità".

Max Favard, team manager di Duqueine che si occuperà della gestione in pista della Tipo 6 LMH-C, aggiunge: "L'ultimo mese ha visto i team di Duqueine Engineering e Isotta Fraschini molto impegnati nel dare vita a questo progetto. Abbiamo lavorato duramente per trovare un buon compromesso tra piloti esperti e le future stelle delle corse".

"Con Antonio Serravalle alla guida della Tipo 6, una vettura LMH ad alte prestazioni sviluppata da Isotta Fraschini e Michelotto Engineering, possiamo realizzare e scrivere una storia incredibile. Sono davvero felice di far parte di questa nuova era dell'endurance. Il primo capitolo inizia in Qatar".