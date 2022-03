WEC | Sebring, 6a Ora: Alpine e Porsche in fuga

Carica lettore audio

La Alpine ha preso il largo alla 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA World Endurance Championship 2022 che è ricominciato dopo il tremendo incidente di "Pechito" López nel corso della 4a ora con la Toyota #7.

L'interruzione ha annullato i distacchi e in questo caso ne ha beneficiato chi in quel momento aveva già effettuato la sosta.

La A480 LMP1 #36 del Team Signatech guidata da Negrão/Lapierre/Vaxivière, che come noto ha il serbatoio più piccolo e quindi è costretta a fermarsi prima e per più volte rispetto alle altre Hypercar, era fra quelle che il pit-stop lo avevano già fatto, dunque è potuta tornare davanti spingendo forte nel momento in cui la Toyota GR010 Hybrid #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa è dovuta rientrare.

Questo ha portato l'auto francese a prendere un buon vantaggio che ora dovrà cercare di mantenere fino al termine dell'ottava ora.

#36 Alpine ELF Team Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

Chi mastica un po' amaro è la Glickenhaus perché la 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Briscoe è terza e lontana dai primi due, anche per via di un Drive-Through scontato a causa di una ingenuità commessa in fase di ripartenza, quando la Hypercar statunitense ha passato una GTE doppiata prima della linea del traguardo.

In Classe LMP2 i giochi erano già aperti in precedenza e ora sono ancor di più incerti, per via di soste che si sono incrociate con vantaggi/ritardi annullati con l'interruzione.

Al momento il primo posto è nelle mani della Oreca 07-Gibson #23 di United Autosports (Di Resta/Pierson/Jarvis), inseguita dalle due del Team WRT, con la #41 di Habsburg/Andrade/Nato griffata RealTeam che si tiene dietro la #31 di Gelael/Frijns/Rast.

Entrambe le macchine della squadra belga sono incalzate da Hanson/Albuquerque/Owen (#22) sull'altra United, mentre la Prema (#9 Kubica/Colombo/Delétraz) è scesa alle sue spalle, superando in quest'ultima ora la coppia di Jota (#38 di Gonzalez/Da Costa/Stevens e #28 di Rasmussen/Jones/Aberdein), divise dalla Oreca #5 del Team Penske nelle mani di Cameron/Collard/Nasr.

Dietro queste abbiamo i leader LMP2 Pro/Am, che sono sempre i ragazzi di AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera), bravi a respingere con bei tempi i rivali di Ultimate (#35 J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau) e Algarve Pro Racing (#45 Thomas/Allen/Binder), mentre la ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm) è più indietro.

#23 United Autosports Usa Oreca 07 - Gibson: Paul di Resta, Oliver Jarvis, Joshua Pierson Photo by: Paul Foster

Le Porsche sono tornate al comando della Classe LMGTE PRO: le 911 RSR-19 gestite dal team Manthey per Estre/Christensen (#92) e Bruni/Lietz (#91) hanno scavalcato la Corvette C8.R #64 di Tandy/Milner, scappando via senza dare modo ai ragazzi della Pratt&Miller di impensierirli.

Le Ferrari di AF Corse proseguono con grande sudore la loro corsa mantenendo la quarta e quinta posizione con le coppie Pier Guidi/Calado (#51) e Molina/Fuoco (#52), molto lontane da tutte le macchine rivali.

In Classe LMGTE AM la Aston Martin Vantage di NorthWest AMR (#98 Dalla Lana/Pittard/Thiim) prosegue la sua cavalcata, ma ora al secondo posto è salita la Porsche #56 del Team Project 1 (Iribe/Millroy/Barnicoat), che ha passato la Aston di TF Sport (#33 Keating/Latorre/Sorensen).

Un errore commesso poco dopo la ripartenza ha fatto scendere quarta la Porsche #77 di Dempsey Proton Racing (Ried/Priaulx/Tincknell), che alle spalle ora si ritrova la minacciosa Ferrari #85 delle Iron Dames (Frey/Bovy/Gatting).

E' invece scivolata sesta la Aston Martin #777 della D'Station Racing (Fujii/Hoshino/Fagg), che comunque ha un buon margine sulle Ferrari di AF Corse (#21 di Mann/Vilander/Ulrich e #54 di Flohr/Castellacci/Cassidy) e Iron Lynx (#60 Cressoni/Schiavoni/Fisichella).