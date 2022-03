WEC | Sebring, 4a Ora: gran botto di López, bandiera rossa

Carica lettore audio

La lotta per il primato della 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA World Endurance Championship 2022, si sta infiammando con il braccio di ferro tra Alpine e Toyota.

A 3h40' di gara, però, la Toyota di José Maria López ha avuto un contatto in fase di doppiaggio con la Porsche #88 della Dempsey-Proton Racing guidata da Julien Andlauer, finendo rovinosamente contro le barriere della curva 9.

"Pechito" è riuscito a ripartire, ma ha avuto un problema tecnico a sterzo e freni; alla svolta successiva (la "Bishop Bend") è andato dritto impattando sul muretto di gomme ad altissima velocità, impennandosi e ribaltandosi.

Neanche il tempo di avere paura che la direzione gara ha sospeso tutto esponendo la bandiera rossa, con l'argentino che fortunatamente è uscito sulle sue gambe dal relitto, rimasto a ruote all'aria.

"Sto bene, sono andato al centro medico. Hanno fatto tutti i test per vedere se non c'era niente di anomalo. A volte l'adrenalina ti fa saltare fuori dalla macchina, anche se in realtà stai male o sei infortunato", ha detto il sudamericano.

"Ma tutti hanno fatto un buon lavoro. Grazie mille ai medici e a tutti quelli che mi hanno controllato. Grazie alla Toyota per la sicurezza, è stato un grande incidente, ma sono riuscito ad uscire fuori dalla macchina senza problemi".

"Sono solo dispiaciuto per la squadra. È tutta colpa mia. Ho solo giudicato male la velocità in quel punto. Stavo cercando di tornare ai box il più velocemente possibile. Con la velocità e il danno che avevo, il muso dell'auto è andato giù. Quando volevo girare non avevo né volante e né freni, semplicemente sono andato dritto".

Fino a quel momento la Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech guidata da Negrão/Lapierre/Vaxivière aveva dimostrato di avere un ottimo passo, ma il problema di doversi fermare con largo anticipo rispetto alle due GR010 Hybrid la sta mettendo sempre più a rischio di perdere la testa.

Nell'ultima ora, quando è toccato ai francesi fermarsi, i giapponesi hanno risposto invertendo le posizioni tra la #7 dei Campioni in carica Conway/Kobayashi/López e la #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, i quali si sono fatti da parte lasciando il primato ai compagni.

Non sembra più poter reggere lo stesso ritmo la Glickenhaus 007 LMH #708 di Pla/Dumas/Briscoe, che degrada un po' troppo le gomme posteriori e al momento della bandiera rossa era quarta delle Hypercar con 1' da recuperare al leader.

Tra le LMP2 una grande strategia e passo ha portato la Oreca 07-Gibson #9 della Prema davanti con gli ottimi Kubica/Colombo/Delétraz, inseguiti dalle United Autosports di Di Resta/Pierson/Jarvis (#23) e Hanson/Albuquerque/Owen (#22).

In Top5 di categoria sono salite le due Oreca del Team WRT, con la #41 di Habsburg/Andrade/Nato griffata RealTeam che si tiene dietro la #31 di Gelael/Frijns/Rast.

In lotta per l'ultima posizione della Top10 assoluta ci sono anche le due Jota. La #38 di Gonzalez/Da Costa/Stevens e la #28 di Rasmussen/Jones/Aberdein sono divise dalla Oreca #5 del Team Penske nelle mani di Cameron/Collard/Nasr.

In Classe LMP2 Pro/Am ha perso parecchio terreno la AF Corse (#83 Perrodo/Nielsen/Rovera), che però resta prima davanti ad Algarve Pro Racing (#45 Thomas/Allen/Binder), Ultimate (#35 J.Lahaye/M.Lahaye/Heriau) ed ARC Bratislava (#44 Konôpka/Beche/Van Der Helm).

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGTE PRO continua a guidare la truppa la Corvette C8.R #64 di Tandy/Milner, sfruttando anche le penalità di 15" inflitte alle Porsche alla seconda sosta (infrazione commessa al via).

Le 911 RSR-19 della Manthey #92 di Estre/Christensen e #91 di Bruni/Lietz stavano spingendo per rimontare, anche se la Chevrolet di Pratt&Miller era riuscita ad allungare prima dello stop.

E' un calvario quello delle Ferrari di AF Corse, sempre al quarto e quinto posto con Pier Guidi/Calado (#51) e Molina/Fuoco (#52), ma senza il passo per giocarsela contro le rivali di categoria.

In Classe LMGTE AM è sempre testa a testa tra le Aston Martin Vantage di NorthWest AMR (#98 Dalla Lana/Pittard/Thiim) e TF Sport (#33 Keating/Latorre/Sorensen), con la Porsche #77 di Dempsey Proton Racing (Ried/Priaulx/Tincknell) terza in agguato.

Hanno invece guadagnato una posizione la Aston Martin #777 della D'Station Racing (Fujii/Hoshino/Fagg) e la Porsche #56 del Team Project 1 (Iribe/Millroy/Barnicoat) ai danni della Ferrari #85 delle veloci Iron Dames (Frey/Bovy/Gatting).

Alla ripartenza tutti saranno di nuovo alla pari e quindi ci sarà da ricominciare da capo con meno di 4h da affrontare.