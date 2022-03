WEC | Pubblicato il BoP per la 1000 Miglia di Sebring

Carica lettore audio

Il Dipartimento Tecnico del FIA World Endurance Championship ha pubblicato le tabelle del Balance of Performance relative al primo evento della stagione 2022, la 1000 Miglia di Sebring.

Per quanto riguarda la Classe Hypercar, le Toyota GR010 Hybrid saranno su 1070kg e con una energia di 898MJ per stint a disposizione, mentre la trazione anteriore ibrida scatterà solamente a 190km/h, sia in condizioni di asciutto che in eventuale bagnato.

La Glickenhaus-Pipo 007 LMH gestita da Team Joest/Podium Advanced Technologies sarà invece a quota 1030kg e con una energia di 910MJ per stint, mentre alla Alpine A480 del Team Signatech sono stati assegnati 952kg e 797MJ.

#709 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Ryan Briscoe, Richard Westbrook, Romain Dumas Photo by: JEP / Motorsport Images

Passando invece alla LMGTE, in Classe PRO le Ferrari 488 della AF Corse correranno su 1255kg, con una capacità di serbatoio di 92l. Lo stesso peso lo avrà la Corvette C8.R della Pratt& Miller, che però ha 5 litri in più di benzina a disposizione in vettura, oltre ad un restrittore di 42,3mm di diametro.

Le Porsche 911 RSR-19 del Team Manthey sono più pesanti del lotto, con 1264kg e 102 litri di capienza del serbatoio, più due restrittori di 30,8mm.

Infine in Classe AM, le Ferrari peseranno 1265kg, le Aston Martin 1237kg e le Porsche 1274kg. Sia 488 che Vantage hanno un serbatoio da 89 litri di carburante, mentre le 911 sono a 99 litri e un doppio restrittore da 30,3mm.

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: Alessio Morgese

Come nella passata stagione, il FIA WEC ha specificato che ogni tabella del BoP verrà pubblicata con una settimana d'anticipo rispetto alle attività in pista dell'evento previsto.

Ad eccezione della 24h di Le Mans, nella quale possono essere apportati cambiamenti in corso d'opera, tutti i parametri saranno da considerare definitivi. Gli organizzatori si riservano comunque eventuali modifiche in casi particolari di errori di calcolo evidenti.

A Sebring la gara si terrà venerdì 18 marzo, ma già in questo fine settimana i team saranno impegnati nei due giorni di Prologo per prepararsi al meglio.

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: BoP Hypercar

FIA WEC - 1000 Miglia di Sebring: BoP LMGTE