WEC | Porsche vuole una terza 963 LMDh ufficiale a Le Mans

La Penske ha rivelato di aver richiesto un'iscrizione aggiuntiva per la grande classica di quest'anno, prevista per il 15/16 giugno, per ripetere l'impegno allargato del 2023, quando il ramo IMSA della sua struttura si è unita alla squadra WEC, schierando una terza vettura.

"Stiamo spingendo! Abbiamo corso con tre auto nel 2023 e i risultati non sono stati all'altezza delle nostre aspettative, ma abbiamo visto i vantaggi di avere tre auto insieme in pista, quindi questo è il nostro obiettivo", ha dichiarato a Motorsport.com il boss di Porsche Penske Motorsport, Jonathan Diuguid.

"Abbiamo fatto richiesta per tre vetture e vedremo come andrà a finire. Saremmo entusiasti se ci venisse concessa un'altra iscrizione, ma non è nelle nostre mani".

I costruttori rappresentati nella classe Hypercar del WEC sono autorizzati a schierare delle vetture extra a Le Mans, ma queste non possono ottenere punti. E l'anno scorso la Casa tedesca ha portato in pista la formazione IMSA composta da Nick Tandy, Felipe Nasr e Mathieu Jaminet.

Photo by: JEP / Motorsport Images #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor

Diuguid però ha ammesso che, con l'aumento a 19 delle vetture iscritte al WEC nella categoria Hypercar, non è scontato che la richiesta venga accolta. Anzi, ha suggerito che "ottenere l'iscrizione sarà probabilmente più difficile che realizzare la logistica della cosa".

Il calendario 2024 dell'IMSA, infatti, non dovrebbe creare difficoltà significative. Il rinnovato appuntamento di Detroit si svolge una settimana prima del Test Day di Le Mans, mentre la 6 Ore di Watking Glen è solo due settimane dopo la gara, essendo stata anticipata di una settimana per evitare una concomitanza con la 24 Ore di Spa.

"Non credo che sarà così difficile come lo è stato l'anno scorso: abbiamo fatto volare auto, ricambi e persone in giro per tutto il mondo per riuscirci", ha detto. "Ora la nostra officina in Europa è molto più stabile. Abbiamo tre vetture e tutte le attrezzature di supporto in Europa e la fornitura di componenti migliora di giorno in giorno".

La procedura d'iscrizione per Le Mans si è aperta all'inizio del mese scorso e si chiuderà il 15 gennaio per i concorrenti iscritti al WEC. L'elenco completo delle 62 vetture sarà annunciato alla fine di febbraio.